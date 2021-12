Avanza la internacionalización del Currículum en la UNL

En el marco de las estrategias orientadas a la Internacionalización del Currículum de la UNL, se llevará a cabo el lanzamiento de la Convocatoria a propuestas de internacionalización del currículum y actividades 2022 para la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos José Martí. Asimismo, se dará la apertura del Curso de posgrado “La dimensión internacional en el diseño curricular para la formación de grado universitario”, destinado a docentes de la UNL, en particular, a aquellos interesados en participar en las convocatorias.

El evento, a realizarse en modalidad mixta, tendrá lugar en el Aula Magna de FADU-FHUC, el 17 de diciembre a las 12:00 y será transmitido por el canal de Youtube UNLvideos. Contará con la participación del prestigioso especialista en Internacionalización de la Educación Superior, Prof. Dr. Hans de Wit, quien brindará una conferencia virtual en español titulada “La internacionalización de la educación superior, tendencias principales en una época de cambios fundamentales en nuestra sociedad global”.

Estarán presentes autoridades y representantes de las Secretarías de Desarrollo Institucional e Internacionalización y de Planificación Institucional y Académica de la UNL y de la Facultad de Humanidades y Ciencias (FHUC), además de la Coordinadora del Programa de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Ministerio de Educación de la Nación, Anahí Astur. A su vez, la conferencia de Hans de Wit será moderada por Julio Theiler, actual director del Centro de Idiomas UNL.

Convocatoria a propuestas

Periódicamente, la Universidad impulsa el desarrollo de propuestas de internacionalización de espacios curriculares mediante una Convocatoria abierta a todas las unidades académicas. La Convocatoria brinda la oportunidad de proponer y desarrollar actividades académicas con perfil internacional a grupos de docentes, direcciones de carreras y/o departamentos, coordinaciones de áreas o ciclos y secretarías académicas.

En esta ocasión, la UNL abrirá el tercer llamado de la Convocatoria, como parte de las diversas acciones tendientes al fortalecimiento y permanencia de políticas de internacionalización integral, entre ellas, la internacionalización del currículum. La particularidad de este llamado es que se desarrollará apelando a un esquema de acompañamiento y capacitación para el diseño, desarrollo e implementación de las propuestas, además del habitual apoyo económico-financiero.

Conferencia virtual internacional

El Dr. Johannes Wilhelmus Maria de Wit (Hans de Wit), docente e investigador holandés, dará marco al encuentro de lanzamiento con su exposición virtual. De Wit es Director del Centro de Educación Superior Internacional (CIHE) en el Boston College. Anteriormente fue director del Centro de Internacionalización de la Educación Superior (CHEI) en la Universitá Cattolica Sacro Cuore, Milán, Italia y profesor de Internacionalización de la Educación Superior en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam. Es investigador asociado de la Unidad de Internacionalización de la Educación Superior en el Mundo en Desarrollo de la Universidad Metropolitana Nelson Mandela, Port South Africa.

Es editor fundador de la "Revista de estudios sobre educación internacional" y posee un blog mensual en University World News, es editor asociado de International Higher Education y miembro del consejo editorial de Policy Reviews in Higher Education y RUSC, Universities and Knowledge Society Journal. Ha publicado numerosas publicaciones sobre educación superior internacional.

En 2005-2006 fue becario New Century del programa Fulbright de educación superior en el siglo XXI, en 1995 y 2006 fue becario visitante en los Estados Unidos y en 2002 en Australia. Ha sido, entre otros, Vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Universiteit van Amsterdam, en el período 1986-2005. Tiene una licenciatura, maestría y doctorado de la Universidad de Amsterdam.

Por otra parte, es miembro fundador y ex presidente de la Asociación Europea para la Educación Internacional (EAIE). Recibió premios de la Universidad de Amsterdam (2006), AIEA (2006 y 2013), AMPEI (2014), CIEE (2004 y 2006), NAFSA (2002) y EAIE (1999 y 2008).