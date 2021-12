Alejandra Dupouy: “Al cargo en la secretaría de Gobierno lo ocupará una mujer”

Entre las apreciaciones vertidas, la Intendente dijo que «me quedó en el tintero este año, los 100 metros para unir Bv. Irigoyen y Ruta 34; la Iluminación led en ruta 34 sector norte; y Plaza Independencia que ya tendrá su puesta en valor como lo planificamos».

Las tres obras estarán dentro del programa de obras para el 2022, de manera prioritaria. «Para pavimento implementaremos un programa de pavimentación de 40 cuadras en 2 años, hasta el final de mi mandato. Lo haremos por contribución de mejoras, porque se harán con fondos municipales».

Los programas y fondos solicitados, «de provincia aun no llegó el importe por las cuadras de cordón cuneta ya aprobadas por Plan Incluir, pero tampoco llegaron las viviendas sociales, y otras obras que hemos pedido se le dé curso. Esperemos que esto cambie el año que viene».

En materia de Concejo sostuvo, «oigo a la concejal del Vecinalismo ocupar muchos minutos hablando de las ordenanzas que presentó, y en realidad, la mayor cantidad de ordenanzas presentadas para tratamiento y aprobación del Concejo fueron emanadas del Ejecutivo. No comparto tampoco que hable de un lugar sin siquiera haber ido nunca a visitarlo e interiorizarse de lo que es la Casa de Abrigo María Florentina. La concejal se lleva por trascendidos, porque ir a ver jamás. Todas las minutas de comunicación que presentó le fueron respondidas, y lo hizo cada uno de los secretarios de las áreas consultadas. en persona, asistiendo al Concejo, y cara a cara». Para respaldar esto, la mandataria presentó cuadros donde se pudo evaluar claramente cuantas ordenanzas trató el Concejo y que bloque las presentó.

Lo que viene, «con el ex Concejal Rafael, al Gobierno y a mi persona no nos ata ningún compromiso político de sumarlo al equipo. Con Nicolas Maza yo me reuní y le ofrecí un cargo acorde a su profesión, no contestó aún. La secretaria de Gobierno tengo dos candidatas en mente, son dos mujeres, porque ese cargo lo ocupará una mujer».