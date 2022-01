Allanamientos y golpe al clan de los Cantero en Rosario

Detuvieron a 8 personas, entre ellas la ex mujer del Pájaro, Lorena Verdún, y al hijo de ambos, que tenía un arsenal y mucho dinero. La pista del ataque a un móvil policial

En una veintena de allanamientos desplegados ayer, Fiscalía secuestró más de veinte armas de grueso calibre y detuvo a ocho personas, entre ellas a Uriel Luciano "Lucho" Cantero, hijo del fallecido Claudio "Pájaro" Cantero, asesinado en 2013, y a su madre Lorena Verdún. El operativo de la Agencia de Criminalidad Organizada se realizó de manera simultánea en viviendas de los barrios La Granada y Las Flores, pero también llegaron el centro y a Roldán. En total se incautaron 23 armas, más de tres millones de pesos, autos, motos -algunas con pedido de captura-, joyas y municiones. En cuanto a la investigación, el fiscal Matías Edery indicó que tuvo que ver por un lado con la foto donde "Lucho" aparece exhibiendo armas con el trapero Zaramay, que se difundió el año pasado, y si bien se investigan varios delitos, como extorsiones y balaceras, señaló que el operativo tuvo que ver con el ataque con más de 60 disparos a un patrullero el pasado 25 de diciembre, en Las Flores. La audiencia imputativa se realizará a seis de los detenidos, entre jueves y viernes.

Alrededor de las 3 de la madrugada del martes, personal policial inició el operativo. "Dar con un arsenal de este tipo no es usual. Se logró desbaratar una organización criminal importante, que supuestamente está liderada por Uriel Luciano Cantero, detenido junto con su madre Lorena Verdún y otros miembros de la organización", dijo el ministro de Seguridad Jorge Lagna al abrir la conferencia de prensa, tras los allanamientos realizados por la Agencia de Investigación Criminal y la Tropa de Operaciones Especiales. Más tarde, desde Fiscalía indicaron que los demás arrestados son Pedro A., Fausto G. y Gonzalo B., Érica B., Mariano M. y Franco A. "Hay elementos de interés para varias causas vinculadas a balaceras, extorsiones, hechos que nos tuvieron a mal traer", sostuvo el ministro.



El fiscal Matías Edery agregó que "es una investigación que viene de mediados del año pasado. Muchas de las armas secuestradas las habíamos visto en la foto con el cantante Zaramay y a partir de ahí se empezó a investigar a un grupo de personas. Luego, el hecho del 25 de diciembre, cuando hubo más de 60 disparos contra un patrullero, en una tentativa de homicidio (a los agentes), y a partir de ahí se empezó a investigar a este grupo de personas, que terminó con los allanamientos de hoy".

El representante del Ministerio Público de la Acusación indicó que a Lucho Cantero se le secuestró gran parte del material. "Es una de las personas que está en la foto mencionada y nosotros lo teníamos como quien manejaba esa cantidad de armas y se las repartía a un grupo de personas para distintos hechos. Verdún -también detenida- es la madre y se le encontró un arma de fuego, que es un delito", señaló.

Edery fue consultado sobre si Lucho, de 18 años, lidera la banda. "Eso está en investigación. Sí tiene ascendencia hacia un grupo de chicos que lo secundaban y con el que estaba siempre, pero no podemos ponerlo a la cabeza de una organización tan grande como a la que pertenece". Incluso, indicó que otro joven que tiene causas de cuando era menor también está entre los detenidos.

El fiscal indicó que "hay un montón de causas en investigación y con varios fiscales investigando. Con este secuestro se realizarán pericias. Esta potencia armamentística pocas veces se secuestra toda junta", dijo sobre la veintena de armas encontradas en dos bolsos que cargaba Lucho al intentar escapar, cuando llegó el personal a la casa de Caña de Ámbar al 1700.

En cuanto a si los hechos investigados tienen relación con "Guille" Cantero -detenido en Marcos Paz con varias condenas, entre ellas por la asociación ilícita de la banda de Los Monos y otras en la justicia federal-, Edery respondió que "en este momento no hay línea que dé cuenta de un contacto directo con él".

Si bien mencionó hecho de "extorsiones que salieron en los medios", el fiscal no dio precisiones sobre qué hechos en particular podrían estar relacionados con las armas secuestradas. "Empieza una investigación muy larga y podrían imputarse otros hechos, pero en principio se imputará acopio de armas y tentativa de homicidio al personal policial que estaba en el patrullero", dijo, pero no habló del rol o responsabilidad de cada una de las personas detenidas.

Los allanamientos se hicieron en viviendas de Pasaje Melián al 6300 y al 6400, Turín al 5700, Clavel al 700, Arrieta al 1700 y 1800, Heliotropo al 1900, Pje. 540 al 6100, Pje. 514 al 6500, Caña de Ámbar al 1700 y 1800, Estrella Federal al 1700, Muñoz al 400, Bermúdez y Lainez, y calle Ceibo 2200 en la ciudad de Roldan. Además, se mencionó un departamento de calle Corrientes, entre Pellegrini y Montevideo, donde solía pernoctar Lucho.

El fiscal indicó también que en los procedimientos se encontró "muy poca cantidad de material estupefaciente, algo de marihuana, por lo que interviene el juzgado federal".