Reconquista pone en marcha el Programa de Recolección Diferenciada de Residuos

PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS

La Municipalidad de Reconquista informa que a partir del 1° de febrero entra en vigencia el Programa de Recolección Diferenciada de Residuos, en un sector de la ciudad.

Este programa surge de los Talleres de Planificación Participativa, herramienta fundamental que tiene la Gestión Municipal para buscar junto a los ciudadanos solución a distintos problemas, a partir de los recursos disponibles y los planes de acción.

Días y horarios

Este sistema inicia el circuito con la separación o clasificación en origen, donde cada familia y/o comercio es la responsable de seleccionar sus residuos, acondicionándolo en diferentes recipientes para su recolección en los días y horarios establecidos.

En esta primera etapa, la recolección se hará en zona centro, que abarca desde Iriondo hasta Iturraspe, entre San Martín y 25 de Mayo.

– Martes y Viernes, de 20 a 22 horas, residuos reciclables: plásticos, cartones, maderas, latas, gomas, etc.

– Lunes, miércoles, jueves y domingo, de 20 a 22 horas, residuos no reciclables: yerba, cáscaras, restos de frutas y verduras, alimentos en mal estado, saquitos de té; como así también sanitarios (pañales, apósitos, hisopos, gasas, algodones, etc.).

Este sistema, busca entre otros beneficios: mejorar el servicio de recolección; reducir la contaminación; fomentar que los vecinos se sumen a la separación en origen; y reforzar la estrategia ambiental para una Reconquista sustentable. Y se enfoca en la educación y compromiso ciudadano, generando hábitos saludables para la convivencia armónica con el ambiente.