Tras el anuncio de Alberto Fernández Acuerdo con el FMI: Martín Guzmán y Juan Manzur y los detalles del arreglo

Política 28 de enero de 2022 Carlos Lucero Por

El ministro de Economía precisó que el acuerdo que se firmará con el Fondo será de facilidades extendidas y no un stand by, como el suscripto en 2018."No habrá ninguna reforma laboral ni privatización de empresas públicas ni afección a las jubilaciones", enumeró y aseguró que "no va a haber ningún salto cambiario" señaló.-