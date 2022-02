Docentes pidieron un piso de 45% de incremento salarial

El primer encuentro de negociación no tuvo una propuesta oficial del gobierno. Aunque hubo optimismo en que se podrá lograr un entendimiento, los sindicatos reclaman que el salario inicial no quede por debajo de la inflación.



Se acordaron una serie de temas que serán tratados antes del comienzo del ciclo lectivo.

La paritaria nacional docente se abrió este jueves. En el Palacio Sarmiento, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, recibió a los representantes de los cinco gremios con representación federal: Ctera, Uda, Cea, Sadop y Amet. En la primera reunión no se presentó una oferta oficial, que fija el salario mínimo docente a partir del que luego los gobiernos provinciales negocian con los sindicatos locales.

De todos modos, ambas partes mostraron optimismo para alcanzar un acuerdo antes del comienzo de las clases. Tras una hora y media de reunión, se lograron consensuar ejes de trabajo que se retomarán en la próxima convocatoria con fecha a fijar: pauta salarial; protocolos sanitarios escolares; un programa de formación docente y continuar el debate del convenio colectivo marco del sector.

Los acuerdos fueron destacados por el titular de la cartera educativa: “Estamos trabajando para comenzar un ciclo lectivo con presencialidad plena y segura y para recuperar la normalidad escolar, que es en definitiva la normalidad social”, dijo Perczyk en el encuentro. Y agregó que "los argentinos tenemos que valorar esta instancia de diálogo social que pocos países del mundo tienen, porque esto hace a la calidad institucional y de toda la sociedad”.

Sin números sobre la mesa

La negociación es clave de cara al inicio del ciclo lectivo, que en casi todo el país tendrá lugar el 2 de marzo. Pensando en el inicio de las clases, no se habló de porcentajes de aumentos salariales, pero los referentes sindicalistas plantearon un aumento que le gane a la inflación prevista para este año, que estimaron por encima del 45%, y que se garanticen cláusulas de revisión para asegurarse de no perder poder adquisitivo. Así lo había manifestado el gremio de Ctera previo al encuentro, además de mejoras edilicias y de salubridad en las escuelas.

En ese sentido se expresó Perzcyk: “Nuestro compromiso es que las trabajadoras y los trabajadores de la educación no pierdan frente a la inflación. Es fundamental que puedan recomponer el salario para recuperar el poder adquisitivo”, puntualizó el ministro.

El último acuerdo logrado en noviembre de 2021 estableció un piso salarial de $ 41.250 para un cargo o su equivalente desde diciembre de 2021. "Nuestra pretención es que los trabajadores de la educación ganen por encima de la pobreza, porque esto habla muy mal de nuestro país. Sabemos que es un camino que tenemos que transitar y el ministro Perczyk mostró buena predisposición para trabajar en este sentido", planteó Sergio Romero, secretario general de UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT.

"Entendemos que la economía Argentina tiene una dinámica imprevista. Ya vimos el año pasado que la previsión de inflación era del 29% y terminó por encima del 50%. Por eso vamos a plantear que el aumento tiene que estar por encima del 45% y que haya una instancia de revisión que no vaya más allá de agosto o septiembre como máximo", planteó Romero a este medio una vez finalizado el encuentro.