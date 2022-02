Mary Ramos: «No siempre tenemos que aceptar mejoras para empatarle a la inflación»

Ramos asimismo confesó, «lo de la paritaria nacional es solo un piso, ese porcentaje no es determinante para la discusión, es solo un número. Nosotros debemos pensar que no siempre debemos buscar mejorar lo salarial para empatarle a la inflación, porque nuestros maestros no pueden educar y trabajar de educadores, solo para que les alcance para comer» dijo.

Otros temas también son importantes, «lo sanitario, pediremos vacunación de toda la docencia, y que se incentiven campañas para que se vacunen los chicos. Además, estamos relevando las escuelas, para ver si se respetara el distanciamiento social que dice el nuevo protocolo para las escuelas seguras. Lo de Boleto educativo necesitamos que se contemplen algunas cosas que estamos peleando los departamentos del norte. No podemos ponernos a la altura de las grandes ciudades, si aca no hay transporte, y la ruralidad es muy compleja. Este es un punto que amerita una discusión fuerte».

Por último, Ramos dio detalles de una resolución que afecta horas de tecnología e inglés en dos CEPA del departamento, el 106 de Ceres y el de Moisés Ville. «Ese es un ajuste encubierto, no podemos permitir que se saquen horas de estas escuelas para adultos, porque entonces no están haciendo lo que dicen desde el ministerio que es educación para todos».

Fuente Ceres Ciudad