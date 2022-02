El ministerio de Educación provincial definió el calendario escolar 2022

El secretario de Educación, Víctor Deblock, recordó que Santa Fe contaba ya con un «anticipo de calendario escolar», que preveía las actividades para enero, febrero y marzo. «Ahora tenemos resolución para establecer cómo se va a desarrollar el calendario durante el resto del año», precisó.

El funcionario sostuvo que hasta el 22 de diciembre, la provincia cumpliría con 188 días de clases. Sobre esa base, y teniendo en cuenta que la meta planteada en el Consejo Federal de Educación es el dictado de 190 días, es que la provincia decidió realizar un par de jornadas extendidas para llegar a la meta. «Hasta el 22 de diciembre tendríamos 188 días acumulados. Nos faltarían dos días, por lo que vamos a proponer una extensión de jornadas con días a determinar. Allí, haremos socialización de saberes y aprendizajes con la familia, alumnos y docentes», adelantó.

Respecto de quiénes deberán concurrir a las aulas hasta el 22 de diciembre, Deblock aclaró que serán aquellos alumnos que no hayan tenido trayectorias sostenidas durante el año. «El 24 de diciembre es viernes – comentó-. El jueves 23, los alumnos ya no van. El último día sería el 22. Pero probablemente, los que tengan trayectorias sostenidas terminen hacia fines de noviembre, principios de diciembre, en un esquema similar al que tuvimos en 2021. Hasta el 22 deberían concurrir los alumnos que necesiten fortalecer trayectorias y aprendizajes», planteó.



Negociación

Que las clases empiecen el 2 de marzo en escuelas públicas y privadas como lo establece el calendario, dependerá de la negociación salarial entablada en la provincia. Hasta el momento, dicha paritaria ha tenido sólo una primera reunión de presentación, la semana pasada. Este lunes se aguardan novedades sobre una nueva convocatoria, que debería ser clave porque los gremios esperan que el gobierno asista con su propuesta de mejora salarial. Pero los funcionarios tanto de Trabajo como de Educación han insistido en que no habrá avances a nivel provincial, hasta tanto no evolucione la discusión que lleva adelante con los docentes, el gobierno nacional. En ese orden se reanudaban las conversaciones este mediodía.



Respecto de las pautas o criterios esbozados hasta aquí en la discusión, gobierno y gremios en Santa Fe coinciden en que la recomposición salarial debe garantizar que los ingresos de los trabajadores no deben quedar rezagados respecto de la inflación. Y admiten que para ello, es necesario prever algún mecanismo de revisión durante el año. En cuanto a las cifras, provincia planteó que el 40% que se deslizó a nivel nacional opera como «parámetro» de la discusión, aunque no es determinante. Los sindicatos del sector estatal, en tanto, ya han advertido la semana pasada en su respectiva paritaria que la proyección de inflación que poseen para este año ronda el 55%.