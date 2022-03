Perotti dijo que convocarán a los docentes antes del paro del martes que viene

Ante la pregunta de si hay tiempo de convocar a los docentes antes del martes que viene –ya que el paro de esta semana culmina este jueves–, el gobernador respondió: «La idea es convocarlos antes. Pero la idea es convocarlos cuando no estemos de paro. me parece que si estamos dialogando no tenemos que tener medidas de fuerza para el diálogo. Ojalá ya podamos estar el viernes o el sábado discutiendo nuevamente. Seguir hablando, se seguirá hablando siempre. Formalmente, en la instancia de convocatoria, esperemos que estén dadas las condiciones para hacerlo lo antes posible».

En tanto, al ser consultado si se pueden modificar los tramos en los que se otorgaba el aumento a los docentes, Perotti respondió: «Lo vamos a analizar nuevamente. No creo que la propuesta de Santa Fe sea una mala propuesta, todo lo contrario. Eso lo vimos el año pasado cuando se superó la pauta inflacionaria. Es nuestra voluntad tener un salario con poder adquisitivo, por lo cual, en los conceptos, no tenemos diferencias. En cómo llevarlos adelante sí porque tenemos la responsabilidad del conjunto, de juntar los recursos para todos, para el sector de la salud, la educación, la seguridad, de cada uno de los trabajadores de las distintas áreas del Estado y que, además, el gobierno de la provincia pueda llevar adelante el resto de las acciones con toda la comunidad».

«No siempre todo es dinero, también son las lecturas de cómo nosotros entendíamos que era una propuesta que supera la instancia nacional. A veces lo que se plantea es que sea en distintos meses de distribución, porcentajes mayores en un mes y menores en otro. Hay voluntad de diálogo, de acercar posiciones que puedan mejorar porque tenemos el firme deseo de presencialidad, de aprovechar plenamente el año lectivo», afirmó.

«El equilibrio de los recursos es una responsabilidad clara nuestra y lo que queremos es cumplir. No queremos dar un paso más allá de lo que no se puede hacer. Nos costó muchísimo arrancar sin tener los recursos para los sueldos y los aguinaldos. A partir de allí lo que hicimos fue el esfuerzo para que en tiempo y en forma los salarios se puedan pagarse, que las jubilaciones se estén pagando en tiempo y forma y para eso queremos tener la certeza de seguir cumpliendo», aseguró al finalizar un acto de co-inversión entre la Agencia Nacional – Agencia Provincial de CyT. La Agencia I+D+i anunció $15 mil millones de inversión para 2022.

«Nuestro deseo es el trabajo conjunto y el diálogo que nunca dejan de estar como elementos centrales para la relación» con los docentes, dijo Perotti y agregó: «Lo que necesitamos es que sea con los chicos en la escuela. Lo que deseamos es seguir dialogando. Habrá que hacer los esfuerzos para mejorar y entendernos y que ese marco nos permita que los chicos estén en la escuela».

Además, Perotti señaló que el gobierno siempre tuvo «la decisión firme de acompañar y priorizar a los docentes en las vacunas» y también destacó el avance que se dio en los porcentajes de vacunación desde los 3 a los 17 años «para tener la mayor seguridad en las escuelas». Luego insistió: «Esto tiene que permitirnos que el diálogo se dé con los chicos en las escuelas».

Por otra parte, el gobernador dijo que también «hay señales» que están «más allá de lo que es la discusión de los números en el sueldo». En ese sentido, Perotti detalló: «Se hicieron esfuerzos importantes priorizando el tema educativo, como con el Boleto Educativo Gratuito para los docentes, los asistentes escolares, para los alumnos. Sin dudas que con los cambios de tarifa es otro esfuerzo importante que estamos sumando al bolsillo del docente, de los estudiantes y los asistentes escolares».

Sobre la posibilidad de descontar los días de paro, Perotti dijo que «eso siempre es parte de la discusión». pero que aún se está en una etapa de diálogo y diferenció que «distinto es cuando todos los gremios acuerdan y alguno no lo hace». Por último, sentenció: «Ojalá las partes encontremos los puntos de acuerdo que nos permitan iniciar las clases».