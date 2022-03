Paritaria docente: Amsafé y Sadop esperan una nueva oferta salarial

Tanto Amsafé como Sadop, los gremios de los docentes estatales y privados, se mostraron este miércoles cautos respecto a la convocatoria que el gobierno provincial realizaría en las próximas horas a una nueva reunión paritaria para ofrecerles el 46% de aumento salarial en cuatro tramos, la misma propuesta realizada a los gremios estatales ATE y UPCN.

El ofrecimiento a los estatales fue confirmado por una altísima fuente de la Casa Gris a La Capital. De esta forma, la “propuesta definitiva” empieza a tomar cuerpo en medio de un paro por 48 horas de los trabajadores y trabajadoras de la educación pública y privada, cuya última jornada se desarrolla este miércoles.

Las tratativas entre el Ejecutivo y los referentes de Amsafé y Sadop pasaron a una impasse luego de que el fin de semana se confirmara que la segunda tanda de paros iba a llevarse adelante. Así a las primeras 48 horas de huelga que tuvieron lugar la semana pasada (2 y 3 de marzo) ahora se están cumplimentando otros dos días de inactividad este martes 8 y miércoles.

Oficialmente se ofreció en un primer lugar una suba del 41,7%, bajo el argumento que los maestros santafesinos ya habían recuperado el año pasado este 5% que restaba para equiparar la paritaria docente nacional, que fue del 45,5% y que muchas provincias imitaron y llevaron adelante sin conflictividad.

En el caso de UPCN y ATE, la propuesta hecha consta de un incremento salarial del 46%, a pagar en cuatro tramos. El primer aumento será del 22% en marzo, el segundo, tercero y cuarto serán del 8% cada uno a pagarse en mayo, agosto y septiembre.

En diálogo con medios de la capital santafesina, dirigentes de ATE calificaron de “razonable” la propuesta mejorada (la primera oferta del 41,7 por ciento había sido rechazada) y evaluaron que tiene puntos “muy favorables”.

Qué dicen Amsafé y Sadop

Este miércoles, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, el secretario gremial de Amsafé provincial, Roque Jaimes, mostró cautela al ser consultado sobre la posibilidad de que el gobierno realizara a los docentes la misma oferta salarial que a los gremios estatales: "La verdad lo veo complicado porque no hubo oferta. Nos hubiera gustado que el viernes pasado nos hicieran ese ofrecimiento. Por otro lado, hay muchos temas van que van más allá de lo económico. Por eso más allá del título, debemos ver si todo eso que se dice va a ser ofrecido a los docentes".

"No se qué particularidades tiene la oferta, hay cosas pendientes en el camino", abundó el dirigente gremial. Y recordó que además de la pauta salarial "tenemos temas graves como el blanqueamiento, o el nivel secundario superpoblado, o las titularizaciones. Hay que ver el ánimo de los docentes. Nuestro objetivo es superar la paritaria nacional, que se acorten los tramos y tener respuestas a temas que aún no tienen solución".

"Aparte está el problema de cómo se encara el diálogo con el sector docente", resaltó como uno de los puntos clave de la negociación.

"Si el tema es ver si va a haber medidas de fuerza, es difícil de anticipar. Pero hemos sido muy pacientes y aún con eso no hemos tenido oferta. Si la respuesta económica es buena, se va a analizar. Pero hoy no tenemos ni oferta ni convocatoria, nada oficial", remató Jaimes.

Martín Lucero, secretario general del Sadop Rosario, en tanto, también mostró sus reparos al hablar de la oferta que realizaría al opinar por LT8 que "si hubieran hecho esta oferta la última semana de febrero quizás hoy estaríamos en otro escenario. No me arriesgo a dar una opinión pero puedo hacer un análisis político. Creo que hay algunas cuestiones a analizar por parte de la provincia sobre la forma en la que negocia la paritaria docente. Esperaremos a que nos convoquen y, obviamente, no es la misma propuesta, hay una mejora. Y si eso se replica lo bajaremos a las bases para que se vote".

Sobre la postura del gobierno de hacer una oferta superadora primero a los gremios ATE y UPCN y luego a los docentes, Lucero dijo que "me parece bien que hayan ofertado a esos gremios primero", pero luego aclaró que "el año pasado, y hablo por Sadop, el gremio aceptó la primera oferta salarial que se hizo, nadie corrió el arco. Dentro del marco de la razonabilidad uno después analiza cómo se lleva adelante la negociación".