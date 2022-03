Ceres vivió una jornada histórica con el “1º Congreso Regional de Mujeres Líderes”

Desde muy temprano en la mañana, comenzaron a llegar al Complejo Estación 1889 mujeres y hombres de todas las edades, listos para escuchar a grandes disertantes en variados temas, para todos los gustos.

El 1º Congreso contó con la presencia de autoridades provinciales y locales. Es así que participó el Ministro de Cultura de la provincia de Santa Fe Jorge Llonch, la Directora Provincial de Comunidades Originarias del Ministerio de Desarrollo Social Rosana Esquivel, el Secretario de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe Jorge Pavarín, la Secretaria de Coordinación de Políticas Públicas Luisina Giovannini, el Senador provincial Felipe Michlig, el Diputado provincial Marcelo González, todo el gabinete del Ejecutivo municipal, los concejales Ignacio Lemos, Carlos Dutto, Romina Meshler, Sergio Uberti y Camilo Busquets, la Presidenta Comunal de Ambrosetti Dianela Michlig y la concejal de San Guillermo Mirta Giovannini.

Durante el acto de apertura, se hizo lectura de la salutación enviada por la Vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, Alejandra Rodenas, quien no pudo asistir por otros compromisos laborales. También se hizo entrega de las declaratorias de interés de las Cámaras de Diputados y Senadores y del Honorable Concejo Municipal de nuestra ciudad. Es así que la intendente Dupouy recibió las declaratorias entregadas por el Senador Felipe Michlig, el Diputado Marcelo González y la Concejal y Presidente del bloque del Frente Progresista Romina Meshler.

Por supuesto, la intendente Alejandra Dupouy pronunció un emotivo discurso para dar inicio, de esta manera, a lo que fue el 1º Congreso Regional de Mujeres Líderes. “Tenemos la certeza de que este Congreso nos alentara a seguir por el camino que venimos transitando miles de mujeres en la búsqueda de la equidad de derechos entre hombres y mujeres, de un mundo más justo, con plena inclusión, que garantice una educación de calidad para las infancias y las juventudes, independientemente del género, equidad en el salario, en la posibilidad de alcanzar los mandos altos y que las mujeres ocupen mesas de discusión y de toma de decisiones. No queremos vivir más en un mundo de opresión y de violencia”, sostuvo Dupouy.

Paneles de primer nivel y un público cautivado

La primera disertación estuvo a cargo de la Doctora Andrea Uboldi, quien es médica infectóloga, pediatra y docente universitaria. Actualmente se desempeña como Secretaria del Comité de Infectología de la Sociedad de Pediatría filial Rosario y es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.

Anteriormente, Andrea fue Ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Directora Provincial de Promoción y Prevención de la Salud del Ministerio de Salud de Santa Fe y Coordinadora del Programa Municipal de Inmunizaciones de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario.

Su disertación, titulada “El rol de la mujer en la función pública”, giró en torno a cuáles fueron los desafíos que tuvo que afrontar a lo largo de su carrera y, principalmente, desde que asumió el cargo de Ministra de Salud provincial. Éste fue el primer panel central de la jornada, que contó con una gran cantidad de participantes, muchos de los cuales se desempeñan en el ámbito de la salud.

Después fue el momento del primer panel “Mujeres líderes en espacios políticos”, a cargo de las licenciadas Anahí Schibelbein y Virginia Coudannes. Anahí es Licenciada en Ciencia Política con especialización en Planificación Urbana Territorial. Actualmente trabaja en la Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Rosario y fue candidata a concejal por la ciudad de Rosario en las elecciones del 2019.

Virginia, por su parte, es Licenciada en Ciencia Política, docente y política con larga trayectoria en espacios de gestión. Se constituyó como la primera mujer en la historia de tomar la responsabilidad de ser Secretaria de Control y Convivencia Ciudadana en la Ciudad de Santa Fe.

Cada una de ellas habló sobre lo que es ser mujer y política, lo que es desarrollarse en un ámbito muchas veces machista que cierra las puertas a las mujeres. Sin embargo, ambas pudieron romper con esos acuerdos tácitos entre hombres y posicionarse en puestos de liderazgo.

Para distender un poco, los participantes pudieron disfrutar de la gran voz de la cantante Melina Laguzi, quien brindó un hermoso espectáculo.

El tercer panel de la jornada, catalogado como panel central, fue el de Liliana González, quien es profesora y Licenciada en Psicopedagogía, con especialización en Clínica de Niños y Adolescentes. Liliana lleva 45 años desempeñándose en Clínica de Niños y Adolescentes y con Orientación Familiar. Es autora de 11 libros y columnista de importantes medios, como Radio Universidad, Telefé Noticias Córdoba y Ciudad de Buenos Aires y el medio La Voz del Interior. Además, fue nombrada Embajadora de la Palabra por TEDx Córdoba.

La disertación de Liliana, una de las más convocantes de la jornada, colmó todo el Complejo Estación y mantuvo la atención, durante 1 hora 30 minutos, de más de 300 personas. Emotiva, precisa y directa, Liliana llegó a padres, docentes, jóvenes, adultos e inclusive niños, constituyéndose nuevamente como una referente indiscutida en lo que concierne a jóvenes y crianza.

Luego del corte realizado para el almuerzo, fue el momento del panel llamado “Género y nuevos desafíos”. Acá disertaron Anaclara Dalla Valle y Valentina De Marco. Anaclara es Licenciada en Comunicación Social y actualmente se encuentra cursando la Maestría en Desarrollo Rural. Actualmente es Gerenta de Fundación y Sostenibilidad de la Bolsa de Comercio de Rosario y se desempeña como consultora en educación, tecnología, inclusión social y sostenibilidad.

Mediante una charla dinámica, divertida y con mucha participación del público, Anaclara contó sobre su capacidad de transformar dolores en acciones concretas y también sobre lo difícil que es ser mujer en el mundo de los negocios.

Valentina, por su parte, es Ingeniera ambiental y se encuentra cursando la maestría en Energía para el Desarrollo Sostenible. Actualmente se desempeña como Coordinadora de Alianzas y Proyectos Internacionales en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC).

Su disertación, más orientada a cuestiones técnicas, fue el puntapié para insertar al público en un tema complejo como es el cambio climático. Además, comentó sobre el nexo directo que existe entre las desigualdades de género y la crisis climática.

La intendente Alejandra Dupouy, quien orienta su gestión a la preservación del medio ambiente y convirtió a la ciudad de Ceres en miembro de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), comentó en esta disertación sobre el Plan de Acción Local realizado por la Municipalidad de Ceres, siendo el cuarto plan de toda América Latina y el Caribe que incluyó una perspectiva de género.

Después de estas dos interesantísimas disertaciones, fue el turno del panel titulado “Maternidades seguras desde una mirada intercultural”. Presentaron este panel Ofelia Morales y Ruperta Perez, dos referentes interculturales de Rosario en materia de salud y educación.

Ambas contaron sobre las prácticas de su comunidad Qom en todo lo que respecta a nacimientos. Además, ahondaron sobre las múltiples violencias que sufren las mujeres al momento de dar a luz. Se trató de una presentación muy emotiva y que dio lugar a un amplio intercambio con los participantes presentes, lo que dejó muy valiosas conclusiones.

Ya sobre el final, la docente y activista por los derechos del colectivo trans, travestis y disidencias Alejandra Ironici dio inicio a su disertación nombrada “Paradigmas y desafíos: nuevas identidades, cuerpas y voces en modelos de salud integral”.

Con una charla que dejó ver las enormes dificultades a las que se enfrentan las personas que se reconocen dentro del grupo LGTBI+, Alejandra contó la lucha que llevan adelante, la importancia de generar políticas públicas que contemplen los derechos y necesidades de todas las personas del colectivo y cómo poder acceder a un trabajo en el Estado mejoró su vida significativamente. Para cerrar, invitó a bailar a todas las participantes, generando un momento de alegría.

Y por último, para darle un cierre único a este gran evento, Alejandra “Locomotora” Oliveras dio una presentación increíble. Frente a un auditorio lleno y cautivado por su forma de expresarse, Alejandra contó su vida y cómo la violencia de género la llevó a aprender boxeo para defenderse de su victimario. También hizo un repaso sobre las enormes desigualdades de género que reinan en el mundo del boxeo y contó sobre su lucha diaria para revertir esta situación.

Con la energía y alegría que la caracteriza, la “Locomotora” cerró el Congreso con una divertida clase de boxeo. La intendente de Ceres, Alejandra Dupouy, y la Directora de Inclusión Social del Gobierno de la Ciudad de Ceres, Carina Dutto, la acompañaron a la par en el escenario mientras todos los participantes la seguían desde abajo.

Un encuentro que dejó muchas reflexiones y ganas de accionar

Este 1º Congreso fue un momento de encuentro que convocó a hombres y mujeres a pensar sobre qué roles ocupan las mujeres hoy en la sociedad y a debatir sobre nuevas herramientas que permitan a más mujeres acceder a puestos de liderazgo.

No quedan dudas de que participantes, disertantes y funcionarios concluyeron este Congreso con nuevos saberes y la esperanza de poder cambiar muchas realidades que excluyen a las mujeres, tal como hicieron y hacen las 11 panelistas que contaron sus experiencias.

El Gobierno de la Ciudad de Ceres organizó y convocó a este Congreso con la firme convicción de que un mundo más justo requiere de mujeres líderes comprometidas en distintos ámbitos de la vida social. Y con la certeza de que son las experiencias de mujeres ya consolidadas en espacios de poder las que incentivan a otras a transformar sus entornos sociales. Es así que siguiendo esta línea, la gestión municipal orienta sus políticas.