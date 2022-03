Pullaro y Javkin ya se imaginan en una interna del "frente de frentes"

"Vamos hasta el final". Con esa expresión, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin sellaron una suerte de acuerdo preliminar y resumieron verbalmente lo que sería, por ahora, la estrategia electoral de un espacio que todavía está en conformación. Se trata del denominado "frente de frentes", una coalición que aglutinaría a todos los sectores no peronistas de la provincia. Las conversaciones están más avanzadas entre algunos actores, y ralentizadas con otros. Pero todos llegarían al mismo puerto. CREO, el partido que lidera Javkin y que hasta ahora se había mantenido como aliado del Socialismo en el Frente Progresista, es tal vez el que mayor grado de avance presente en las conversaciones. Tanto, que en un almuerzo servido el martes en la ciudad de Rosario, el intendente y Pullaro habrían acordado competir en una elección primaria para dirimir la candidatura a gobernador por el nuevo frente. El actual diputado y ex ministro de Seguridad lidera Evolución, el sector radical que, en los últimos comicios, también migró del Frente Progresista a Juntos por el Cambio. Y después de la buena performance que logró en esas elecciones legislativas, aspira a disputar la gobernación.

"Acordamos seguir trabajando para el armado potente y programático del frente de frentes, y donde quienes tengan aspiraciones puedan definir la situación a través de una interna que sea civilizada y con debate de ideas", completó en diálogo con El Litoral Felipe Michlig, futuro presidente de la UCR y presente también en el almuerzo del martes. Quizá lo más relevante del encuentro haya sido que consensuaron la estrategia: primarias, en un marco de "convivencia y respeto". Los nombres propios dependerán de otros que aspiren a competir por el mismo casillero, y hasta de cuestiones personales ajenas a la política, de alguno de los interesados.

¿Prematuro?

Es cierto que se plantean posibles estrategias para definir candidaturas cuando en términos formales, todavía la conformación del nuevo espacio no está consolidada. Pero el escenario aparece plagado de indicios, al margen de los diálogos entablados y que – como se dijo- tienen mayor grado de maduración entre los radicales y los partidarios de Javkin. En el plano de las señales, el rosarino comprometió su presencia en el acto de asunción de la futura conducción de la UCR que se realizará el 22 de abril. Y este viernes, también el partido de Javkin suscribió un documento junto al resto de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio. Es un texto crítico de las retenciones, que advierte sobre la supuesta inconstitucionalidad del aumento. Los sellos partidarios que aparecen son los de la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical, el Pro, el Partido Demócrata Progresista y Creo.

Que Javkin y Pullaro hayan convenido preliminarmente no declinar sus aspiraciones y dirimir una candidatura por internas, tampoco quiere decir que todo esté dicho en ese espacio en términos de postulaciones. Y ello es así porque no son los únicos sectores que pretenden instalar candidatos. Allí habrá que compatibilizar, por ejemplo, con el sector radical cambista cuyo armado protagoniza Julián Galdeano; y que erige como referente a Carolina Losada, la gran electora en las legislativas de 2021.

La constitución del frente de frentes se completaría con la incorporación del Socialismo, que hasta aquí ha decidido reducir la velocidad en las definiciones; optó por fortalecerse internamente como fuerza y posponer para fin de año las resoluciones. Hablarán con otros partidos, pero "unidos y de manera orgánica".

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)