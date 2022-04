Perotti: “Consolidar a la provincia como el corazón productivo de Argentina”*

El gobernador Omar Perotti cerró el encuentro-debate de “Hacemos Santa Fe”, el espacio político que lidera el mandatario provincial con un discurso que instó a “consolidar a Santa Fe como el corazón productivo de Argentina”. “Creo profundamente en esta provincia, en una provincia federal. Nos encanta hablar de federalismo, lo sentimos y tenemos la firme convicción de defender los intereses de los santafesinos, porque entendemos que si a Santa Fe le va bien, a la Nación le va mejor. Podemos marcar un camino diferente con la producción y el trabajo como ejes fundamentales”, expresó en su discurso.

Igualdad, educación, productividad e integración. Las principales políticas de la gestión provincial fueron debatidas y enriquecidas con aportes en el primer encuentro de “Hacemos Santa Fe”, el espacio político que encabeza el gobernador Perotti y que deliberó esta tarde en las instalaciones del Camping del Sindicato Confiteros, en la ciudad de Rosario.

Del mismo participaron más de dos mil trescientos referentes de toda la provincia entre intendentes, presidentes comunales, concejales, funcionarios, representantes gremiales, hombres y mujeres del ámbito del trabajo, el comercio y la industria; como así también de organizaciones sociales santafesinas. Participaron unos 16 gremios, entre ellos Smata, barrido y limpieza, Aduana, Garagistas, Pasteleros, Camioneros, Calzado, Luz y Fuerza, Upcn, UOM y municipales de la ciudad de San Lorenzo, entre otros.

“Lo que estamos haciendo es sacar del papel de los planes de los proyectos, de los videitos y llevarlos a los hechos reales y concretos. Y cada una de esas acciones no solo se ven por el avance de obras, sino que en este 2022 vamos a tener una nueva inyección de obra pública en toda la provincia. Y lo estamos haciendo con un enorme esfuerzo. Con la consigna de haber generado orden en las cuentas de la provincia”, afirmó en su discurso.

“Tenemos claro que generar oportunidades no solo nos da la oportunidad de dignificar sino la posibilidad de tener una mejor convivencia y una provincia más segura cuando hay oportunidades. Las regiones con más empleo y más ingresos son las regiones que también tienen más seguridad. Y eso es lo que queremos para esta provincia. Por eso ponemos empeño en el trabajo y la producción. Vamos en el camino de dejar una provincia con un salto enorme en su infraestructura, rutas, caminos, obras hídricas, defensa de nuestros pueblos, ferrocarril y también de las obras de agua y saneamiento en todo el territorio provincial y en los lugares donde vive más gente”, ahondó el gobernador.

“Creemos en una Santa Fe que nunca más esté de espaldas a Nación, queremos a una provincia protagonista del modelo nacional. La presencia de muchos actores sociales es lo que nos entusiasma, de diferentes espacios y procedencias porque esto hay que enriquecerlo, no alcanza con hablarlo entre quienes pensamos igual. Hay que construir con el que piensa distinto, interpretar esta etapa poniéndonos en el lugar del otro. Y colaborando para salir adelante”, pronunció.

“Creo en un proyecto con esas bases y que cada uno de ustedes es un actor calificado para hacerlo. Esa Santa Fe que muestre un camino de desarrollo e inclusión. Por eso los encuentros y que cada uno lo repita en sus localidades y que se nutra de opiniones, críticas, necesarios cambios y cosas que nos refuercen la posición correcta”, concluyó Perotti.

Por su parte, el senador nacional Roberto Mirabella expresó: “Nunca más una Nación que le dé la espalda a Santa Fe, porque hay que darle a la provincia lo que es de la provincia. No vivimos ninguna contradicción, queremos más campo e industria, más trabajo e igualdad de oportunidades. Queremos aportar a un gran proyecto de país y de nación. Santa Fe es el gran motor productivo de Argentina, acá está la leche, la carne, el trigo, el calzado, las autopartes. Este es también el motor científico-tecnológico, cultural y deportivo en la Argentina”.

En esa línea también se pronunció la ministra de Gobierno provincial Celia Arena, quien afirmó que “esto que hicimos hoy, este puntapié, es enorme”. “Cuando nos preguntan por el 2023 nosotros respondemos con el 2022, con nuestra gestión, con fortalecer estos espacios de diálogo y con hacer cada día más grande nuestra provincia y cada una de nuestras localidades, necesitamos esta fuerza para seguir encontrándonos”, precisó.

El acto

Durante la tarde hubo debates a través de nueve comisiones, que tuvieron como tema convocante conceptos e ideas que forman parte de la gestión que lleva adelante el gobierno provincial. Alejandro Grandinetti y Erika Gonnet condujeron el acto de cierre del encuentro, que tuvo como principal orador a Perotti.

Uno de los ejes temáticos, “Integrar territorialmente y equilibrar poblacional y digitalmente a la provincia”, tuvo este viernes un avance concreto con la apertura de la licitación del programa “Santa Fe+Conectada”, para la instalación de una red de fibra óptica de 4.000 kilómetros por todo el territorio provincial.

Durante las discusiones, además, se renovó el impulso de la gestión para favorecer la igualdad de oportunidades. Así, uno de los ejes se nominó “Una provincia que acepte las diferencias, pero no las desigualdades”.

También, se alentó la idea de la educación presencial y el combate a la deserción escolar encarado por la actual gestión, en la comisión que tuvo como eje la idea: “Queremos que todas las chicas y los chicos estén en la escuela aprendiendo”.

“Santa Fe, corazón productivo y de la innovación” y “Acompañar a quien trabaja, invierte y produce”, fueron dos de los temas que contaron con los mayores indicadores de reactivación económica registrada en los últimos meses en Santa Fe, a partir de la recuperación de la actividad productiva.

Se expusieron detalles de los programas y acciones implementados para impulsar la producción y el desarrollo científico-tecnológico a la largo y ancho de la provincia.

En otra de las comisiones, se respaldó la idea de “fortalecer la autonomía de municipios y comunas”, convencidos de que se trata de “fortalecer los procesos democráticos y el federalismo”. Se brindó, además, un amplio impulso a la participación de los jóvenes, no sólo porque es “necesaria”, sino también “por el valor que tiene como mirada crítica que interpela a la gestión”.

“Más policías, tecnología y equipamiento para la prevención en seguridad”, fue otro de los debates donde se expusieron los últimos informes sobre compra de tecnología y equipamiento para mejorar las políticas de esa área. Un aspecto relevante fueron los resultados en el área de salud, con la reciente campaña de vacunación contra el Covid, que llegó a los 8 millones de dosis ya aplicadas. Además, se hizo una valoración de la infraestructura recibida en Santa Fe, en muchos casos con sensibles retrasos, y se delinearon las obras a completar en los próximos dos años.

Consolidar a Santa Fe como el corazón productivo de Argentina, reafirmar el modelo de gestión, poner en valor la magnitud de las obras públicas que se están realizando en toda la provincia y continuar en la tarea de proyectar y darle volumen a un sistema productivo con fuertes inversiones en el sistema científico y tecnológico, fueron los propósitos que impulsaron la reunión, cuyo cierre estuvo a cargo del gobernador Perotti.

En el aspecto político, el encuentro tuvo el propósito de consolidar los ejes centrales de la gestión del gobierno provincial y refrendar el apoyo al liderazgo del gobernador, ratificado tras las últimas internas partidarias, como así también debatir las formas de crecimiento político y participativo dentro del mapa partidario justicialista.