Michlig confirmó que Pablo Doro deja el Gobierno de San Guillermo para sumarse a su equipo

Michlig fue consultado sobre su opinión a la salida del actual secretario de Gobierno Pablo Doro, de la Municipalidad de San Guillermo, «ya me había comentado que después de la Fiesta de la Confraternidad donde hizo una labor impecable, se marcharía del gobierno de San Guillermo. Hoy lo confirmó el mismo, y su alejamiento es un hecho. Pablo tomó esta decisión porque ya no se sentía cómodo en la gestión, y respaldamos su determinación. Pablo Doro me ayudará en la conducción partidaria de la UCR a nivel provincial, el 28 de este mes asumiré la presidencia del partido, y Pablo será uno de mis más cercanos colaboradores. Es un dirigente muy capaz, y lo demostró en su paso por la gestión del Gobierno de San Guillermo, y por su enorme labor en la realización de la Fiesta de la Confraternidad» expresó en Máxima FM.

Michlig además sostuvo que «no creo que la salida de Pablo determine una relación tirante de la UCR con la Intendente Romina López. Esperemos que esto no suceda» dijo.

Sobre el rol de la UCR y su futuro como partido fundacional de la coalición opositora en la provincia, pero como partido gobernante en Ceres, dijo, «yo le deseo lo mejor a Juan Pablo Jullier, un dirigente joven, que proviene de la Juventud Radical, pero no podemos descartar la experiencia de otros dirigentes importantes que tenemos en el partido aquí en Ceres. Todos debemos aportar a un objetivo, sin distanciamientos por los cargos, y la juventud y la experiencia deben comulgar hacia un mismo fin»-