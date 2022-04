Aprobaron 6 proyectos del Diputado Marcelo González

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio fuerza y lugar a distintos proyectos presentados por el Diputado Marcelo González, el primero de ellos pidiendo retomar expediente para llamado a Licitación para construcción edificio Instituto N° 26 Angela Peralta Pino de Ceres, pero, además, y como segundo tema, pidió dar respuestas a expedientes sobre Cloacas y Agua Potable para la ciudad de Ceres

Otro de los proyectos votado favorablemente de manera unánime fue el pedido informe a la EPE para dar servicio en un edificio de ciudad de Rosario que lleva 2 años terminado y que aún no goza del servicio.

Como cuarto punto y proyecto, el Diputado González plateó el repudio a la resolución impuesta por la Nación que modifica las ventas de Trigo y Maíz al exterior, este proyecto salió aprobado por mayoría, no contando con el voto positivo del Bloque Justicialista (a excepción del legislador Oscar Cachi Martínez) y del Bloque que lidera Carlos Del Frade.

Uno de los temas y proyectos más importantes fue el pedido informe al IAPOS sobre la cobertura de una liposucción de una funcionaria del Organismo, siendo que no figura en el nomenclador, se lo autorizó ella misma o funcionarios de su órbita, y la obra social tiene serias falencias en el servicio a sus afiliados, burocracia que causa desidia y fallecimiento en algunos casos en forma inhumana.

Por último, se votó a favor de la declaración de Interés por el Aniversario del Centro de Jubilados de la localidad de Soledad.