Michlig reclamó por soluciones urgentes a problemas de competencia del gobierno provincial

“Estas comunicaciones al Poder Ejecutivo tienen que ver con situaciones de diversa índole que recabamos en la visita a distintas localidades del departamento y que nos expresan los responsables de los gobiernos locales o de las instituciones que recorremos, por lo que a través de nuestra representación territorial venimos a solicitar las debidas respuestas”, señaló en el recinto Felipe Michlig.

Al respecto se solicita que se ejecute las obras correspondientes a la localidad de Huanqueros, departamento San Cristóbal, las que no fueron iniciadas al presente, a saber:

a) Construcción de 5 viviendas por administración Comunal, conforme Resolución Nº 31348/98 de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, conforme expediente 15201-0195153-9.-

b) Construcción de ocho cuadras de cordón cuneta en el marco del plan “Incluir” (Decreto 1184/20) conforme expediente 00103-0058601-0 del Ministerio de Gestión Pública

c) Construcción de seis cuadras de Estabilizado granular, en el marco de la ley 12385, conforme expediente 00103 0060041-3 del ministerio de Gestión Pública

“Desde la Comuna de Huanqueros, han expresado su preocupación por la falta de respuestas de distintos Ministerios ante iniciativas y proyectos presentados, que no han sido iniciados ni impulsados desde el Gobierno de la Provincial, siendo que inciden de manera directa en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes”

Ampliación de sanitarios en Escuela de Ceres

Sobre este particular se solicita al Ministerio de Educación que proceda a ejecutar las obras de refacción de los baños de la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 453 “Brigadier Estanislao López” (mujeres y varones) de la ciudad de Ceres, departamento San Cristóbal, conforme expediente Nº 00419-0007710-1 del citado Ministerio.

“La EETP N° 453 de la ciudad de Ceres (en donde asisten 600 alumnos, sumado docentes y asistentes) ha requerido la refacción de los baños de mujeres y varones existentes en la planta baja de dicho establecimiento educativo, atento los deterioros que presentan los mismos y el anacrónico uso de letrinas”.

Inversión en aula del Jardín de Suardi

Para que el Ministerio de Educación, disponga un aporte económico del “Fondo Asistencial Necesidades Inmediatas”, al Jardín de Infantes Nº 165 “María Rosa Griffa de Ortolano”, de la ciudad de Suardi, con el objeto de culminar los trabajos de construcción de una sala aula en dicho establecimiento escolar, ya que es el único que brinda el servicio educativo a niños de entre tres y cinco años, en el marco de los decretos Nº 2908/02, 2331/07 y modificatorias.

“El Jardín de Infantes N.º 165 “María Rosa Griffa de Ortolano”, de la ciudad de Suardi, por intermedio de la Asociación Cooperadora, ha realizado con fondos propios la compra de materiales, aberturas, chapas, mosaicos y demás insumos, con el objeto de construir una sala aula que permita desarrollar con mejor infraestructura y comodidades el desarrollo de las actividades educativas. Cuenta con una matrícula de 300 alumnos, de allí la necesidad de ampliar la estructura edilicia.

Reparación de antena en Aguará Grande

Para que desde el Ministerio competente se coordine y gestione con la Comuna de Aguará Grande, Productores Rurales de dicha región, y el Ente Nacional de Comunicaciones, la urgente refacción de las instalaciones de la antena comunitaria existente y que sirve de enlace para tener mejor conectividad telefónica y red de wifi en el Paraje "El Lucero", próximo a dicha localidad; y que, subsidiariamente, permita la adecuada conexión de los establecimientos rurales aledaños, atento el estado de incomunicación que afecta a los usuarios de la zona.

“El Paraje "El Lucero" se ubica aproximadamente a 15 kilómetros de la localidad de Aguará Grande, departamento San Cristóbal, e integra un amplio sector rural de más de 130.000 hectáreas, que presenta graves problemas de conectividad con las redes telefónicas y de wifi. Ello ha mejorado recientemente con la instalación de una antena nueva en Aguará, pero la existente en el Paraje "El Lucero" presenta desperfectos por los que, en la práctica, los habitantes y los establecimientos rurales tengan problemas por la falta de comunicación, ya sea telefónica o de internet”, describió el legislador.