Michlig: "Trabajaremos para Construir Futuro y darles a los Santafesinos el Gobierno que se merecen"

El flamante presidente de la UCR provincial destacó que "hoy vengo asumir la presidencia de la UCR, agradeciendo el alto honor que me encomendaron los distintos sectores de nuestro centenario partido, a sabiendas de los desafíos a los que nos enfrentamos, los cuales trascienden a nuestra fuerza partidaria en vista de lograr la conformación una gran coalición opositora, con firmes bases programáticas para gobernar la Provincia de Santa Fe".

"Esto es mucho más que el inicio de un mandato partidario, es el comienzo de una construcción a futuro para gobernar la provincia de Santa Fe, con la esperanza de mejorar la calidad de vida a todos los santafesinos y santafesinas”.

“Estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido que de este ámbito surgirá la futura gobernadora o el futuro gobernador de la Provincia de Santa Fe. Juntos vamos a hacer realidad la Provincia Invencible de Santa Fe. Juntos vamos a construir el futuro para todos los santafesinos. Juntos vamos a darle a Santa Fe un gobierno como se merece”, aseveró.

Mesa de conducción

La mesa de conducción se compone -además- por dirigentes de “los distintos sectores que nutren de pluralidad a la Unión Cívica Radical” entre ellos: Griselda Caffaratti, Mari Brunazo, Carolina Osuna, Julián Galdeano, José Corral, Federico Pezz y Fabián Bastía.

La misma será ampliada con los integrantes que designen el Foro de Mujeres Radicales, el Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR, el Foro de concejales de la UCR, la Organización de Trabajadores Radicales, la Franja Morada y autoridades de la Juventud Radical.

Organización partidaria

En el transcurso de su discurso Michlig indicó que “no puede haber calidad de vida de la sociedad allí donde no hay buen gobierno. Y todo buen gobierno necesita sustentarse en buenos partidos políticos. Y para ello, necesitamos instituciones partidarias que no sean cáscaras vacías, que no sean solamente maquinarias electorales. A eso apostamos en la Unión Cívica Radical: funcionamiento de los cuerpos orgánicos, generar espacios para la participación de todas las corrientes internas, vinculación con la sociedad civil, con la mirada puesta en las diversidades sociales y territoriales de la provincia. En síntesis, un partido que esté conectado con la gente”.

“Este esfuerzo no arranca hoy, y quiero destacar y agradecer el enorme trabajo por la unidad que realizó Carlos Fascendini junto a toda la mesa que lo acompañó al frente del Comité Provincial y al Presidente de la Convención Lisandro Enrico”.

Unidad y Programa

En otro tramo de su alocución Michlig acotó que “nuestra provincia vive épocas de retroceso, con un gobierno cerrado, sin plan en ningún área: no hay acciones en seguridad, ni en educación, ni en infraestructura para el desarrollo y la producción. El gobierno provincial está ausente en la gran mayoría de los asuntos importantes.

Unidad de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía activa para que nuestra provincia retome la senda de progreso.

-La de la primera autopista del país; -La del túnel subfluvial; -La del 82% móvil; -La del mejor sistema de salud.

Por eso, el desafío es traer toda esa historia a este presente para construir el mejor futuro para todos.

Hoy en Santa Fe desde distintos partidos políticos tenemos un aprendizaje hecho que se transforma en una capacidad institucional adquirida. La de formar coaliciones de gobierno donde se gobierna concertando y al mismo tiempo cada partido mantiene su identidad intacta.

Aquí estamos los radicales dando testimonio de eso y para darle la fortaleza a una construcción plural que tenga la confiabilidad que la ciudadanía necesita.

En el discurso de Parque Norte, Raúl Alfonsín nos pedía a los radicales que nos despojemos de prejuicios y arrogancias para construir el futuro junto a otros compatriotas, aquí estamos haciendo honor a ese mandato”, agregó Michlig.

Otros oradores

Al momento de dirigir unas palabras a los presentes el presidente saliente, Carlos Fascendini, señaló que “hemos logrado tener una unidad partidaria y ahora hemos elegido un presidente de experiencia que tendrá una gran responsabilidad para seguir construyendo hacía adelante, seguro con todos los amigos que están aquí.”

A su turno el senador nacional Martín Lousteau afirmó que “Es extraordinario lo que está pasando hoy aquí. Un partido que eligió en las elecciones legislativas ir a una sana competencia y potenciarse como ocurre. Todos los que estamos acá creemos que la política es una herramienta de transformación, digo esto porque hay algunos porque quieren dinamitar la política. Pero nosotros somos un partido de gestión y sabemos cómo es trabajar para cambiar la calidad de nuestro compatriotas, igual que lo entienden desde todos los partidos que hoy están aquí representados”.

Por su parte, el Gobernador de Corrientes, Gustavo Valdez, indicó que “Es importante que los radicales comprendamos el tiempo que estamos viviendo y que estemos todos juntos y por eso quiero estar presente y felicitar a las autoridades de esta Provincia, tanto las salientes cómo las entrantes. Y ahora con la gran responsabilidad de construir la unidad de la oposición, como lo hicimos en corrientes con una unidad de 31 partidos políticos.”

Amplia presencia de dirigentes partidarios y extrapartidarios

El flamante presidente del Comité Provincial de la UCR, Felipe Michlig resaltó “la presencia de autoridades, dirigentes nacionales y provinciales de la UCR, y de las diferentes expresiones partidarias de la provincia que hoy nos acompañan y prestigian este acto” enumerando a los siguientes:

“Al Gobernador de la Provincia de Corrientes, el correligionario Gustavo Valdez. Mario Barletta, José Corral, Julián Galdeano, Maximiliano Pullaro, Carlos Fascendini, Lisandro Enrico, Leandro González, Coty Nosiglia y Luis “Changui” Cáceres. A los convencionales y delegados provinciales y nacionales del partido. A los dirigentes radicales de destacada trayectoria nacional Martín Lousteau, el Diputado Nacional Emiliano Yacobitti, Hernán Rossi Presidente del Instituto Moisés Lebensohn y el Diputado Nacional Rodrigo de Loredo. Al diputado nacional Cristian Ritondo. Al Senador Nacional de la UCR Dionisio Scarpín y a Diputados Nacionales. A los senadores y diputados provinciales de la Unión Cívica Radical y otros partidos.

Al anfitrión, el intendente de esta querida ciudad capital, Emilio Jatón. Al Rector de la Universidad Nacional del Litoral, Enrique Mammarella; al Rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.

A los dirigentes de otros partidos políticos que nos honran enormemente con su presencia:

Del Partido Socialista, Pablo Farías, Enrique Estévez, mi amigo Antonio Bonfatti y Clara García. Y en tu nombre, el recuerdo eterno de nuestro querido Miguel.

Del PRO Cristían Cunha, Gabriel Chumpitaz, Federico Angelini y Germán Pugnaloni.

De CREO Mariano Roca y el Intendente de Rosario Pablo Javkin.

Del Partido Demócrata Progresista, Gabriel Real.

De la Coalición Cívica, Lucila Lehmann.

Del Partido GEN, Marilina Grande y el Intendente de Sunchales Gonzalo Toselli.

De Encuentro Republicano Federal, Alejandra Vucasovich, Alejandro Roselló y Andrés Chiarello.

Del Partido UNO, Walter Ghione.

De la UCDe su presidente nacional Gonzalo Mansilla de Souza y la vicepresidenta departamental La Capital Mariela Suarez.

Al Presidente del Foro de Intendentes y Presidentes Comunales de la UCR Horacio Ciancio, haciéndolo extensivo a los intendentes, presidentes comunales y concejales de la UCR de todas las localidades de nuestra provincia. Y un saludo en especial a los dirigentes y militantes de las localidades del departamento San Cristóbal al cual tengo el honor de representar como Senador Provincial.

A los militantes y cuadros partidarios que vinieron desde distintas localidades ubicadas a lo largo y a lo ancho de la Provincia de Santa Fe. Agradezco el esfuerzo y compromiso militante. A mi familia, cuyo acompañamiento y apoyo ha sido, es y será un pilar fundamental para mí. A los medios de comunicación y a todos los que trabajaron en la organización de este acto.”