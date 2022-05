“Vemos que el Gobernador ya ha transitado el 70% de su mandato y le quedan varios temas pendientes”

“El Gobernador ya ha transitado el 70% de su mandato y a partir de ahora le queda un solo mensaje a la asamblea legislativa, una sola navidad y un solo año en el poder y es como si va pasando el tiempo y las promesas de campaña están lejos de concretarse, si bien es cierto tuvo que enfrentarse inesperadamente con la pandemia del coronavirus y los tiempos para todos se han alterado. En términos generales desde el ministerio de Salud se ha realizado una buena tarea”.

“Para el departamento que represento rescató anuncios importantes con relación a la obra del acueducto Río San Javier; repavimentación de la RP N°39 de San Cristóbal a Arrufó y línea de media tensión desde Morteros a Suardi, si bien es cierto seguiremos insistiendo con tantas otras que están pendientes de respuestas”, señaló el Pte. del bloque de senadores de la UCR.

Pocas expectativas de cara al futuro

“Mayormente el discurso trató de señalar lo que no ha podido hacer, pese al tiempo transcurrido. Me deja pocas expectativas de cara al futuro y lo que pueda concretar en el tiempo que le queda de mandato”. “También intenta hacer una diferenciación con el gobierno nacional, cuando no hay dudas que son parte del mismo espacio partidario y están en la misma sintonía permanentemente”.

“Nosotros hace muchísimos tiempos que venimos hablando de infraestructura de aeropuertos, temas de las tarifas, temas de combustible, de la energía y de tantos inconvenientes de tantas asimetrías que tenemos y poder hacer realidad el país federal que todos queremos”.

Autonomía municipal

“El Gobernador hablaba de la autonomía municipal, pero nada dice de la transferencia de fondo a los municipios y comunas que se demoran o no se transfieren, porque no hay autonomía sino hay recursos para que los municipios y comunas puedan funcionar en cuanto a temas importantes de cada lugar”.

Por otra parte, “con el tema de la seguridad, todos sabemos lo que está ocurriendo. En cuanto a cuestiones que tienen que ver con delitos del orden federal, la provincia debería poner más énfasis en reclamar la presencia de más fuerzas federales para darle más seguridad a los santafesinos, pero eso tampoco se ve, como tampoco un fuerte reclamo para que Nación pague la deuda de más de 130 mil millones”.

Reforma de la Constitución

“La reforma constitucional -lamentablemente- se trae a colación cada vez que hay alguna necesidad de desviar la atención o de hablar de temas distintos de los que acontecen en la realidad o por alguna especulación personal como ha ocurrido en otras oportunidades. En algún momento hay que hablar en serio de la reforma de la constitución. Creo y coincido con el Gobernador que se deben encontrar los caminos para que los jóvenes entre 16 y 18 años puedan votar y puedan elegir cómo lo hacen a nivel nacional. nosotros aquí tenemos claramente una determinación de la constitución provincial en cuanto a la edad que pueda tener una persona un ciudadano pueda sufragar, si nosotros abrimos la puerta de leyes que estén por encima de la constitución después pueden ocurrir cualquier cosa. En algún momento tenemos que hablar en serio de la reforma de la constitución provincial y la autonomía municipal y comunal”.

“Reitero todos estamos de acuerdo, pero después no alcanza solamente con decir -por ejemplo- los municipios son autónomos y pueden tomar distintas determinaciones, si no les transferimos los recursos que necesitan. Hoy vemos que los programas provinciales tienen un uso discrecional de fondos, muchas veces en perjuicio de los municipios y comunas del interior, a los que a muchos no les llegan esos recursos en su justa medida. Entonces tenemos que partir de bases sólidas para avanzar en una autonomía municipal y comunal plena y con la transferencia de fondos”.

Anuncios importantes para el departamento San Cristóbal

Tanto el Senador Michlig como el diputado Marcelo González destacaron algunos anuncios realizados por el Gobernador Omar Perotti en relación con obras que los legisladores vienen gestionando y reclamando desde hace largo tiempo.

“Uno de los anuncios que tiene que ver con nuestras solicitudes es la construcción de una Línea de media tensión de Morteros a SUARDI. Ahora seguiremos insistiendo en avanzar con otra para San Cristóbal y demás obras eléctricas para el departamento”.

“También celebramos el anunció de la obra del ACUEDUCTO RÍO SAN JAVIER que abarca a muchas localidades del departamento San Cristóbal y 9 de Julio, tal cual solicitamos en diferentes proyectos. Pero también insistiremos para darle curso a la inclusión de obra del acueducto suroeste del departamento, para que también tenga previsión presupuestaria”, señaló Michlig.

Por su parte Marcelo González en el mismo sentido celebró los anuncios del Gobernador y agregó “la repavimentación de la RP N°39 de San Cristóbal a Arrufó”.

“Solo esperamos que este proceso administrativo no se detenga, se plasme rápidamente en hechos concretos y no quede solo en un anunció, cosa de recuperar el tiempo perdido” agregó el Senador Michlig.