Para Clara García el discurso de Perotti fue decepcionante

“Fue un discurso tan largo como decepcionante y carente de contenido de futuro”, resumió la legisladora provincial y presidenta del interbloque Frente Progresista, Clara García, quien, además, puso en duda las cifras de inversión en obra pública citadas por el mandatario.

Sobre el tema seguridad, García también descreyó del “plan de tecnología anunciado para las fuerzas de seguridad cuando vemos que el gobierno provincial ni siquiera es capaz de llenar de combustibles los patrulleros, o cuando su ex ministro (de Seguridad Marcelo Saín) está imputado en una causa judicial por una compra multimillonaria”.

“Es un gobernador que se tomó tres años para pelear con la oposición y hoy nos viene a relatar las obras que había iniciado el Frente Progresista. Vamos a mirar con detalle los números que citó en el discurso porque las cifras oficiales publicadas muestran que en lo que va del año apenas ejecutó un 9% del presupuesto de lo que la obra pública tenía presupuestado, con lo cual es muy difícil que estos valores que mencionó puedan ser ciertos”.

Otro flanco de críticas fue la postura de Perotti en relación al gobierno nacional. “Es un gobernador resignado –afirmó García-, que en el tercer año de gestión se acuerda de hacerle reclamos al gobierno nacional; una gestión que sigue sin rumbo, sin escala; un discurso sin audacia para modificar la realidad y que no invita a los santafesinos a soñar con nada. El perfil neoliberal de Perotti se refleja con mayor crudeza en su enfoque de las políticas sociales. Sólo dedicó unos pocos párrafos en este discurso, y volviendo a la vieja mirada asistencialista. Sin desarrollo humano no hay paz ni desarrollo económico”, sostuvo.

García coincidió en que en el discurso “no hubo una Santa Fe de futuro ni una Santa Fe que entusiasmara; fue notable la frialdad con la que su propio bloque recibió el discurso, sumado a diferencias internas complejas que seguramente hay”.