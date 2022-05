Romina López anunció a Nancy Pistochini como Sec. de Gobierno

En primera medida, anunció que Nancy Pistochini es la flamante Secretaria de Gobierno y quien ocupará el lugar que dejó Pablo Doro. También confirmó que Martín Paredes será el nuevo Coordinador de Servicios Públicos y por último mencionó que Marta Wenger, es la elegida para hacerse cargo de la Coordinación de Educación.

En tanto, Mirta Giovannini, continuará ocupando su banca en el concejo municipal.

Romina López pidió una audiencia a Perotti ante la falta de obras

La Intendente de San Guillermo, le envió una carta al Gobernador para reclamarle por la falta de obras como el acueducto y gasoducto en la zona oeste del departamento. López dijo que se anuncia el Acueducto Río San Javier pero nuevamente quedan excluídas las localidades ubicadas en la ruta 23

Hace un año, funcionarios provinciales me dijeron que no era posible una obra de gas, sólo para 3 localidades, que no era rentable. Algo que luego de desmentir el funcionario, fue ratificado por el Gobernador en una visita al Departamento” inició la intendenta.

"Lamentablemente ahora se anuncia otra obra importantisima para el departamento, un acueducto. Pero parodajicamente nuevamente las localidades que nos encontramos sobre la ruta pcial N° 23 quedamos excluidas, como si no fuéramos parte del departamento y la provincia

Es por ello, que solicitamos audiencia al Gobernador para insistir que se nos incluya en las mencionadas obras”, agregó