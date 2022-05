Impulso: experiencias formativas para activar la creatividad

La 14° Bienal de Arte Joven ya empezó a transitar su camino con la apertura de las inscripciones del programa Impulso, experiencias formativas. Se trata de propuestas integrales e intensivas que inician este mes de mayo y son la novedad de la edición 2022 de este evento organizado entre la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Federación Universitaria del Litoral (FUL).

En total, son 16 espacios de experimentación y reflexión, en modalidad presencial y virtual, en torno a los seis campos de producción de La Bienal: Visuales, Audiovisuales, Música, Letras, Escénicas y Producciones Híbridas.

A través de estos dispositivos se busca acompañar los procesos reflexivos y productivos de los jóvenes creadores, a fin de arribar a la instancia de concurso en condiciones posibles. También, se prevén espacios de asesoramiento y consultoría específica para la inscripción de los grupos, obras y producciones.

Las actividades son gratuitas y están destinadas para jóvenes de entre 13 y 30 años. Cabe señalar que las propuestas presenciales tendrán lugar en el Foro Cultural Universitario, en 9 de Julio 2150.

Híbridas y audiovisuales

La novedad de esta edición es la propuesta de Producciones híbridas, que contempla producciones transdisciplinares y multilenguaje. El concepto de “lo híbrido” en el arte nos inserta en un proceso interdisciplinar que no busca especificidad de género ni se delimita dentro de un orden, convirtiéndose en obra heterogénea, de medios mezclados, de carácter múltiple, que rompe con los géneros tradicionales. Atravesar, mutar, entrecruzar en la producción artística es la guía hacia un resultado que ya no distingue límites. En este marco, se proponen dos experiencias formativas. Una “Clínica de acompañamiento de obras y proyectos", a cargo de Cintia Bertolino, Nidia Casís y Aldana Mestre que será de manera presencial los días 3, 10 y 17 de mayo en el Foro Cultural. Y la segunda bajo modalidad virtual “Experiencias de/hacia/sobre arte sin disciplina", a cargo de Isabel Molinas, los días 4 y 11 de mayo.

Por su parte, el campo Audiovisuales incluye tanto los géneros más habituales de la cinematografía y producciones que son creadas a través de los distintos códigos de la expresión audiovisual y de su transversalidad como instalaciones multimediales, VJ, video clip, motion graphics, videominuto, stop motion, etc. Las propuestas formativas para este campo son tres: "Explorador de archivos", a cargo de las docentes María Sol Rodríguez y Victoria Sáez en modalidad presencial este viernes 6 y sábado 7 de mayo de 17.30 a 19.30 y 10.00 a 12.00, respectivamente; "Escenarios retrovisuales y digitales en tiempo real", a cargo de Aldana Mestre, bajo modalidad presencial martes 17 y viernes 20 de mayo, de 17.30 a 19.30; y "Paisajes íntimos. Videoensayo autobiográfico con dispositivos móviles", dictado de forma virtual por Carolina Tacca los lunes 9 y 23 de mayo de 17 a 19.

Escénicas y letras

El campo Escénicas incluye los diferentes géneros del teatro y la danza, performance, títeres y marionetas y extiende sus confines hacia todas las producciones innovadoras que fusionan y combinan otras vertientes de la expresión escénica en general. Se proponen dos experiencias formativas. La primera es "La escena en juego" con tres módulos presenciales (Poéticas de lo tangible: materia visual, Poéticas de lo intangible: luz y sonido y Poéticas para la ficción: cuerpo y voz) a cargo de Lucas Ruscitti, Diego López y Raquel Romero Acuña, los jueves 5 y 12 de mayo de 17 a 20.30. En tanto, la segunda es "¿Cómo organizar la producción escénica?", un encuentro virtual con referentes invitados y la moderación de Julia Stubrin y Sofía Gerboni. Se hará el 24 de mayo de 18 a 20.

El campo Letras incluye desde relatos, cuentos y poesías, ensayos, crónicas y poesías hasta canciones e historietas. Las experiencias formativas propuestas son "Escribir lo real. Reflexión en torno a la imagen y los sentidos", a cargo de Ariel Aguirre en modalidad presencial el martes 10 y el viernes 13 de mayo de 17.30 a 19.30; "El sonido de las palabras. Lectura en voz alta", dictado por Alicia Barberis de forma presencial el martes 24 y el jueves 26 de 17.30 a 20; y "La circulación de la literatura en redes sociales", actividad virtual a cargo de Melisa Avolio el viernes 20 de mayo de 18 a 19.30.

Visuales y música

Visuales es otro de los campos tradicionales de La Bienal no sólo las obras más habituales como dibujo, pintura, fotografía, escultura, historieta, ilustración, instalaciones y arte digital sino también todas aquellas producciones que son creadas a través de los distintos códigos de la expresión visual y de su múltiple transversalidad actual. Se proponen dos espacios formativos como "El montaje y su obra ", actividad virtual a cargo de Alfonso “Ponchi” Insaurralde el 19 de mayo de 18 a 20. El otro es "Experiencia pictórica", con tres módulos a elección: La Química detrás de la pintura al temple (teórico), Preparación en taller de pintura al temple (práctico), y Del pasado al presente: pintemos con temple (experimental). La iniciativa está a cargo de Carla Ormachea, Romina Biotti y Virginia Abrigo. La propuesta es bajo modalidad presencial el sábado 28 de mayo de 09.00 a 12.15, 09.45 a 13.15 y 11 a 14.30.

En la presente edición, y en virtud de contemplar una mayor amplitud del campo musical, no sólo se pueden presentar los géneros habituales, sino que también serán consideradas todas aquellas producciones creadas a partir de los diversos códigos y géneros de la expresión musical, de su fusión y su transversalidad. Las experiencias formativas para este campo son, por un lado, "La propiedad intelectual de las creaciones y prestaciones artístico-musicales en el entorno digital", dictado por Rodrigo Gozalbez en modalidad virtual el jueves 26 de mayo de 18 a 19.30. Por otro, "Hacia una presentación artística: consideraciones y sugerencias", a cargo de Federico Fontana, Julia Torres Goldsack y Sergio Robinet. Esta propuesta se dividirá en los módulos Presentación de materiales, requerimientos y especificaciones técnicas; Consideraciones para una presentación en vivo; e Iluminación y puesta escénica. Será de forma presencial el jueves 19 de mayo de 17.30 a 21 con intervención de cierre.

Activar la creatividad

Finalmente, resta una propuesta formativa transversal a todos los campos de expresión artística que tiene como objetivo el destrabe creativo.

Denominada "Un juego serio: potencia tu creatividad", está a cargo de Juan Gómez. Se dictará el miércoles 11 de mayo de 16 a 20 de forma presencial, mientras que la actividad virtual será el 27 de mayo de 18 a 20.

Inscripción

La inscripción es online y gratuita para todas las propuestas.