“Hoy debe ser un día histórico”, dijeron quienes hicieron uso de la palabra en lo que fue el lanzamiento de “Volver a Perón Departamental”, este espacio político liderado por Sergio Sasia y que tiene como objetivo principal repetir lo hecho por el PJ en San Cristóbal durante el 2021 donde después de 25 años, el peronismo volvió a ganar una elección.

Para muchos no será un día más, están los que impusieron sus estrategias y los que deberán ceder, pero en ese juego político, fue el propio Sasia quién nuevamente volvió a poner el proyecto por delante de las ideas personales, pidiendo que todos se embarquen, o se suban al tren, dejando de lado mezquinades y discutiendo ideas y diferencias puertas adentro.

Lo cierto es que el secretario General de la Unión Ferroviaria puso en marcha este viernes (en la ciudad de San Cristóbal) su proyecto político, buscando la Unidad del Peronismo del Departamento San Cristóbal, un proyecto que según dicen y El Departamental adelantó hace más de un mes, nació en aquella visita de Perotti a Buenos Aires, y donde desde ese entonces, un grupo cercano a Sasia, encabezado por Marcelo Andreychuk, Julio Juárez y carolina Morel comenzó a dialogar con distintos artistas político del departamento para coincidir en esta jornada.

Los de siempre, los actuales, los anteriores

Sasia, encabezó el acto, secundando en la cabecera por su madre, quien es la Secretaria General del PJ en San Cristóbal, por el Concejal y mano derecha Andreychuk, por José Luis Sánchez, quién además de ser Presidente Comunal de Villa Trinidad tiene la presidencia del partido a nivel departamental, y por Luisina Giovaninni, Secretaria de Políticas Públicas. A ellos se le sumaron concejales de San Cristóbal, Suardi y San Guillermo, presidentes comunales varios, ex mandatarios comunales y líderes políticos de la región, como por ejemplo Camilo Busquets (actual concejal en Ceres), además de Daniel Vispo, el presidente de Belgrano Cargas entre otros.

“La política se trata de transfórmale la vida a la gente”

Todos los que se sentaron al frente tuvieron voz, pero sin dudas que la mayoría fue a escucharlo a Sasia, para saber qué propuesta llevaba, con qué los iba a convencer. Luego de los agradecimientos, el dirigente gremial abrió su discurso expresando que “estamos dando un paso más a lo que vemos como el futuro que necesita nuestro departamento. Es dar un paso más en lo que prometimos allá en el tiempo, de rectificar el trabajo a través de obras concretas, a través de generar distintas inversiones públicas y privadas que les devuelvan la dignidad a las familias por intermedio del trabajo”.

“No solamente convocamos a los peronistas y a las peronistas, no podemos gobernar o plantear un proyecto en base solo al peronismo o peronistas que piensan iguales a nosotros, al contrario, tenemos que lograr que la inmensa mayoría crea en nuestro proyecto político y se vea identificado con él”, argumento Sasia y siguió con que “hay que mostrar lo que proponemos e ir cumpliendo cada uno de los pasos que planteamos, como lo veníamos haciendo”.

“Nos duele como peronistas no poder materializar en el departamento un proyecto que enfoque nuestra dotrina, por eso asumimos este nuevo desafío. Quiero agradecer claramente a cada uno de los representantes de cada distrito o localidad que depositan este voto de confianza, algo que hablamos con el gobernador Perotti, quien también se comprometió a trabajar en conjunto y darnos la llave para resolver distintos aspectos que hacen a las necesidades que hoy tiene cada una de las localidades. Hace falta hacer una autocrítica, es muy fácil criticar a los que hoy gobiernan, pero ellos fueron legítimamente electos por el voto de la gente. Por eso hay que hacer autocrítica, como lo hicimos en San Cristóbal y nos dimos cuenta que nos faltaba unidad, entre tantas otras cosas, tenemos que darnos cuenta de qué manera podemos transformarle la vida a la gente, hay que tener en claro las realidades de cada uno de los lugares que representamos y si tenemos ese diagnostico real podemos ver, entre todos y todas, que soluciones le podemos dar al vecino, con la necesidad de generar políticas claras, y en esa dirección estamos comprometidos”.

“Yo no vengo a prometer nada, yo vengo a comprometerme con ustedes con todo el departamento. Hoy la política está contaminada de la grieta que crearon los mismos políticos, esa grieta que hoy uno mira televisión y lo único que hacen varios dirigentes es criticar al otro, pero nosotros necesitamos puntos de encuentro para resolverle la vida a la gente, no para ver quien hace y quien no, por eso con el peronismo solo no alcanza, nosotros tenemos que abrirles los brazos a todos y persuadirlos de lo que queremos proponer, y a eso los convoco, a trabajar por el peronismo, por la gente”, dijo el sancristobalense, y de manera contundente sentenció; “Si entramos en la interna estamos jodidos, por eso realmente valoro este encuentro que se debe materializar en base a los pasos que vayamos dando y ahí sí podremos decir que hemos logrado la unidad, no solo desde la palabra sino desde los hechos”.