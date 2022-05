Cuando se habla de nuevas fuentes de trabajo es inevitable parar la oreja y ponerse contento, pero si lo anunciado por la, Graciela Cavazza, con la creación de 100 a 150 nuevos empleos directos, y casi 300 indirectos, termina siendo cierto no nos puede dejar de temblar el pulso. Estaríamos ante la aparición de la empresa más grande que tendría San Cristóbal, prácticamente un Belgrano Cargas nuevo, con todo lo que ello implicaría para la ciudad, pero desde la misma empresa se encargaron de bajar del decibeles y pedir cautela, anunciando que no hay plazos definidos, que se viene trabajando desde hace un año para poder conseguir la autorización nacional para que este tipo de fabricación se de en la Argentina, dejando de esta manera la importación de ruedas para trenes y comenzando a fabricarlos en el país.

Reunión empresarial, seguimiento de avances

El viernes, en las oficinas del Belgrano Cargas San Cristóbal, el Secretario General de la Unión Ferroviaria Sergio Sasia convocó a una reunión para seguir avanzando en lo que fueron las propuestas de campaña que llevaron a Marcelo Andreychuk y Lorena al Concejo. Además del propio Sasia estuvieron presentes el presidente de Belgrano Cargas Daniel Vispo, el Presidente y la accionista y Gerente de Operaciones en Premoldeados de Argentina S.A, Santiago Bruno y la ceresina Virginia Rodríguez Mühn respectivamente, Cristian Díaz, Propietario de la Empresa FerroSol, Graciela Cavazza Gerente Técnica y Directora de la empresa Alubry SA y Luis Päget apoderado de la empresa, el Delegado Gremial de la UF Marcelo Andreychuk y el Jefe de Talleres Darío Verti, entre otros.

En la misma, cada uno de los representantes expuso cual es el avance de obras, negociaciones o demás, la firma de convenio de cesión de galpones entre la empresa privada y Premoldeados Argentina SA.

Alubry y ¿más de 100 fuentes de empleo?

Si bien todo lo vivido el viernes fue relativamente fuerte, por encima de todo estuvo el anuncio que hizo Graciela Cavazza, donde sobre el final de la charla con El Departamental indicó que, de ponerse operativa la empresa en San Cristóbal, estaría tomando entre 100 y 150 nuevos operarios de manera directa, lo que progresivamente se podrían transformar en casi 250 a 300 fuentes de empleos indirectas, anuncio que dejó helados a muchos, nosotros inclusive, porque de terminar de confirmarse significaría un repunte de la industria sancristobalense muy importante, el más importante de los últimos 30 años, por encima del renacer ferroviario inclusive.

Alubry sería la empresa que se dedicará a la fundición y forjado de ruedas para trenes, algo que hoy por hoy en Argentina no hay, terminado de esta manera con la importación del producto. “Venimos trabajando desde bastante tiempo con Belgrano Cargas, junto a Daniel Vispo y toda su gente, en un desarrollo donde todos los que queremos al ferrocarril consideramos emblemático que es la fabricación de ruedas de ferrocarril, con lo que implica en el desarrollo del lugar, planteando un esquema de función y forja, y en este caso viendo como se pueden distribuir ambos conceptos en los talleres, buscando las mejores condiciones para el desarrollo y puesta en marcha”, indicó Cavazza y agregó que “la idea de que sean en los Talleres de San Cristóbal es por una cuestión estratégica del transporte y de la logística, de poder llegar con los trenes a todos los puntos. El proyecto es que la rueda que hoy está como descarte, como chatarra, reutilizarla con la adición de microaliantes en un proceso de fundición y luego de forjado, con lo cual el taller es clave por una cuestión de logística y por la historia”.

Tanto Cavazza como Luis consideraron que el proceso tiene un montón de plazos, donde primero hay que delimitar el lugar específico, donde según informaron los representes de Alubry, en un caso se deberá reacondicionar la nave y en el otro haya que construir, principalmente por las cuestiones ambientales, donde la fundición y la forja deben funcionar por separado. El próximo paso es la estructuración del financiamiento del equipamiento (llega desde China) para el desarrollo del proyecto, más allá que una vez que se elija el lugar indicado y se empiece con la obra civil, se trabajará en un esquema de proveedores locales, como, por ejemplo, los laboratorios, aseguró Cavazza.

El anuncio más importante llegó sobre el final, cuando Cavazza fue consultada por las fuentes de empleo. “Nuestra estimación inicial es aproximadamente entre 100 y 150 fuentes de trabajo directo y más de 300 indirectos porque la idea el trabajo de talleres y provisión de servicios, seguridad, ropa de trabajo y demás sea también local”.

Premoldeados avanza en su radicación

Santiago Bruno y Virginia Rodríguez Mühn, las cabezas de Premoldeados Argentina, siguen de cerca los avances para la radicación de la empresa en la ciudad. En el caso de Mühn es la tercera vez que visita San Cristóbal en menos de 5 meses, y Bruno regresó casi 60 días después de su primera visita, esta vez para firmar el convenio con Belgrano Cargas (ya está el aval de EMEPA) y Daniel Vispo, su Presidente, para la cesión de las naves que van a utilizar, que son las que se ubican sobre calle Belgrano y Juan B Justo.

“Estamos muy contentos de volver, hoy damos un paso importante en la provisión de alcantarillas y puentes al Belgrano Cargas, donde ya estamos en condiciones de contar que la ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) avanzó con nuestros planos y los homologó y aprobó, por eso estamos armando los moldes para traerlos acá y comenzar cuanto antes con la producción”, indicó Santiago Bruno, y a su vez, Virginia Rodríguez Mühn, nacida y criada en la ciudad vecina de Ceres, contó que hay planes a futuro también para la capital del Zapallo, pero que por el momento no van a adelantar demasiado y, que hoy, “se están centrando en la puesta en funcionamiento de la planta en San Cristóbal, luego de que avancemos en los primeros puntos habrá que comenzar a pensar en los 20 o 30 operarios que vamos a tomar, en sus capacitaciones y demás, como así también ver el tema de los proveedores locales con los cuales podremos contar, queremos saber con qué contamos en la ciudad como para que la inversión también influya directamente e impacte en la economía local y no tener que ir a buscar afuera”.

En síntesis, cuando Sasia abrió la conferencia ratificó el compromiso que asumió hace tiempo atrás; “este es un paso más de lo que venimos generando, no llegamos con ideas vagas o promesas de palabras, son hechos concretos que en poco tiempo tendrán sus cimientos plantados y próximamente serán la realidad y el futuro de la ciudad”.