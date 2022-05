Los docentes exigieron No a la Violencia

En las últimas semanas ocurrieron varios hechos aisaldos en los que fueron agredidos y amenazados dos docentes sancristobalenses. Alumnos y padres se vieron involucrados y fueron quienes actuaron de una manera totalmente repudiable y, por tal motivo, los docentes de la ciudad organizaron una concentración en la Plazoleta Almirante Brown y, luego, una movilización por las calles céntricas.

El pedido fue contundente: "basta de violencia".

Fue grande el acompañamiento de las personas en esta iniciativa y en el lugar hubo varios oradores que se expresaron sobre esto.

Además, los docentes que fueron víctimas de los hechos de violencia tomaron la palabra, Diego Bonini y Néstor Schwartzman, y manifestaron lo siguiente:

"Gracias de parte de 'Moñe' y de mi parte por estar, la idea es si o si tratar de generar algo con esto que me sucedió. La idea de esta movilización es no transformarnos en víctimas, nos tocó por distintas circunstancias a los dos vivir distintos problemas, sino visibilizarlos, que no quede todo en la nada, que sirva para algo, si algo nos ha dolido mucho fue la situación. Más allá de lo profesional que nos afectó mucho tenemos una trayectoria en la docencia que la hemos hecho con esfuerzo, de corazón y mucha pasión. También duele la parte humana porque cuando uno pone mucho esfuerzo y te responden de otra forma duele y duele mucho".

Tal como ellos lo indicaron, la intencion real de esto no saben si cumplirá su objetivo final pero necesitan ser escuchados para que estas situaciones no vuelvan a repetirse ni tengan consecuencias aun mayores.

"Yo creo que nos vimos alentados a esto por muchos compañeros, colegas, amigos y familiares. Ojalá sirva para algo, para despertar interés, para que todos pensemos, la sociedad esta viviendo momentos de violencia dificiles y nuestra sociedad también lo esta soportando. Esta violencia se manifiesta en las escuelas porque forma parte de la sociedad. Ojalá que esto sea un puntapie, genere pensamientos en la gente que se tiene que ocupar de esto, preocupación, ocupación, que se solucione y que no quede en la nada, tanto para las víctimas como para los victimarios. Aportar cada uno su granito de arena para que no se normalicen estas cosas".