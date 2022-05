Mirabella informó que es lo que ocurrió en los años 2015 y 2019, cuando en febrero se cierran las listas, en abril se desarrollen las primarias y en junio las generales.

En ese marco, admitió que ante la imposibilidad del gobernador Perotti de volver a ser candidato, muchos de los integrantes de Hacemos por Santa Fe me motivan para que yo sea el próximo candidato a gobernador, porque pretendeos consolidar un modelo de gestión con mucha inversión pública, además de acompañar a los que trabajan y producen.

Consultado sobre el frente de frentes que impulsa la oposición, opinó que al PJ lo obliga estar junto a la gente para resolverle los problemas todos los días. Hay muchos que no llegan a fin de mes, por lo tanto, cada vez más debemos estar junto a las familias santafesinas, como mejoramos las fuentes laborales, su poder adquisitivo, como mejoramos la seguridad.

Mirabella dijo que nuestro espacio defiende los intereses de Santa Fe, porque, así como reconocemos muchas inversiones que hizo el gobierno nacional, también somos defensores de los intereses provinciales por lo que hacemos sentir nuestra oposición como en los casos de aumento a las retenciones a la harina de soja, las restricciones de ventas de carnes, es decir cuando se tocan cadenas productivas que hacen al progreso de la provincia, ponemos el grito en el cielo.

Por último, fue muy crítico con las diferencias que generan entre Buenos Aires y las provincias, los subsidios al transporte, a los combustibles, a la energía, son asimetrías insoportables, afirmó Mirabella. Nosotros queremos una provincia integrada a la Nación, no anexada.

Fuente Radio Belgrano