Allí fue designado como Presidente, Gustavo Bernay (Asoc. Mut. de Ayuda entre As.y Ad. del Club A. Pilar), quien a su vez será acompañado por: Vice-Presidente 1° Carlos Ghisolfo (Mutual del Trabajador Vial Santa Fe), Vice-Presidente 2º Marcelo Cinquini (Club A. Trebolense Mut. Social y Biblioteca), Secretario Ejecutivo Oscar Rosas (Asoc. Mut. de Ayuda entre As. y Ad. del Club A. Tostado), Pro-Secretario Ricardo Etienot (Mut. entre As. y Ad. del Club Unión Cultural y Deportiva), Secretario de Actas Rosana Soto (AMFESTRAM), Tesorero Alberto Bieri (Asoc. Mut. de Ayuda entre As.y Ad. de Romang Futbol Club), Pro-Tesorero Érico Ferrero (Asoc. Mut. De Ayuda entre As. y Ad. del Club A. Unión), Secretaria de Género Blanca Suarez (Asoc Mut. "Enfermero Donnet"), Secretaria de Juventud Carlos Monzón (Mutual Gran Santa Fe entre Ad. a Servicios Sociales), Secretaria de Capacitación y Educación Gisela Carrizo (Asoc. Mut. Voluntarios Sociales de la Rep. Argentina), Secretaria de Relaciones Internacionales Narciso Carrizo (Asoc. Mut. Pensionados Soc. Ley 5110), Vocal Titular 1º Juan Salvi (Mut. de Ayuda entre As. del Club A. Pcial. de Salto Grande), Vocal Titular 2º Analí Crespi (Asoc. Mut. del Personal Jerarquico de Bancos Oficiales Nacionales), Vocal Titular 3º Mario Scarafia (Asoc. Mut. de As.y Ad. del Club A. Alma Juniors), Vocal Titular 4º Carlos Elias (Americano Mutual y Social), Vocal Suplente 1º Claudia Soria (Mutual del Personal del Serv. Penitenciario de la Prov. de Sta. Fe), Vocal Suplente 2º Fabio Sánchez (Sociedad Italiana de Socorros Mutuos "Patria y Trabajo"), Fiscalizador Titular 1º Victor Carballo (Circulo Policial de Ofic Asoc Mut. Pol. de la Prov. de Santa Fe), Fiscalizador Titular 2º María Florencia Baigorria (Asoc. Mut. Poder Mutual), Fiscalizador Titular 3º Victor Godano (Asoc. Mut. del Club A. Argentino), Fiscalizador Suplente 1º Oscar Salera (Asoc. Mut. Sancor Salud), Fiscalizador Suplente 2º Mariano Fernández (Asoc Mut. APLA entre Trabajadores y Ad. a Plan Auto) y Fiscalizador Suplente 3º Ricardo Principe (Mut. del Club A. Juventud Unida).