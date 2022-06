AMSAFE: Rodrigo Alonso, «en esta nueva etapa, hay que poner en discusión el modelo educativo»

En dialogo con este medio, Alonso hizo hincapié en sus ideas de gestión, «Cuando se fundó AMSAFE en 1928 uno de los objetivos era defender la escuela pública. Eso es derecho social, preocuparnos y ocuparnos por lo que les pasan a los alumnos. Nos preocupamos mucho por discutir por conquistar esa escuela que garantice derechos. En esta nueva etapa que comienza, hay que poner en discusión el modelo educativo. La sociedad ha cambiado, y hay que acompañar ese cambio. Hace 8 meses trabajábamos en burbujas, hace un año atrás, se trabajaba virtual. Yo digo con esto, ¿hay otra forma de trabajar? respondo si la hay, ¿hay otra forma de organizar la escuela? respondo si hay otra forma. Es el debate ineludible de esta nueva etapa, discutir el modelo educativo, defender las conquistas que obtuvimos, tenemos que seguir discutiendo el salario, si tenemos que seguir discutiéndolo, siempre».

Y destacó que, «nadie puede desconocer que si hay un sindicato que siempre hizo punta en el tema del reclamo salarial fue AMSAFE. Nosotros creemos que esta fortaleza que tenemos, debemos usarla para discutir un mejor salario, y el mejoramiento de la obra social, porque esa obra social es preocupante. Hay que resolver varios puntos en este tema, plus, practicas no autorizadas, y lo principal es quien integra el directorio. Los trabajadores somos los dueños de la obra social, y el directorio no está integrado por los trabajadores y queremos cambiar eso».

Sobre los cuestionamientos que se le hacen al sindicato docente, de su amistad con el poder gubernamental dijo, «es evidente que hay un error, al gobernador Lifschitz este sindicato le realizó 6 medidas de acción directa, al gobierno de Perotti, 21 medidas, y esto no es opinión, es dato concreto».

Para Alonso, «las discusiones se deben dar siempre, con el gobierno que sea, porque la construcción es colectiva. Nosotros no pretendemos estar toda la vida de paro. Porque consideramos que el paro es solo una herramienta para que se convoque a una mesa de discusión. Pero hay otros que proponen que hay que hacer paro, paro y paro, y eso no soluciona absolutamente nada. Además, quiero decirle a los compañeros y compañeras docentes, que quienes aparecen ahora como los solucionadores de todo, son los mismos que no se sentaron en paritarias, y son los mismos que se niegan a aceptar las condiciones que los propios maestros, sus compañeros, votaron en cada escuela de la provincia. Si algo distingue, y distinguirá a este sindicato es su democracia, y lo que decide la mayoría siempre se respeta».