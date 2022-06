Romina López en contacto con Macri, Bullrich y Larreta y el armado del PRO 

"Tenemos que seguir expandiendo el PRO y volver a posicionarlo en la Provincia de Santa Fe. Rosario tuvo sus internas y por eso no pudimos ganar la última elección. Somos un partido nuevo y necesitamos seguir creciendo, por eso el armado de listas en Villa Trinidad, Suardi y todo el departamento. Necesitamos que el PRO se expanda y crezca en nuestras bases y eso fue lo que fuimos a mostrar a nuestros referentes el trabajo que está haciendo el Centro Norte, que va a ser definitorio en una próxima elección".

"Con respecto al radicalismo y la alianza que tenemos es una cuestión lógica que más allá de la alianza no significa que como partido no podamos crecer, es como si nosotros quisiéramos limitar al radicalismo, cada partido tiene que crecer en su estructura porque si cada partido crece eso significa que también crece la alianza, eso está claro. Obviamente que cuando se logra un crecimiento incomoda al otro, pero eso a la larga trae beneficios. Obviamente que a lo mejor no te gusta cuando se meten en tu territorio donde estabas cómodo y se arma otro grupo político, pero hay que verlo como más gente trabajando y militando para lograr el objetivo".

Está aprobada una nueva red de agua potable

La Intendente Romina López se refirió a la llegada de novedades respecto al Agua Potable, luego de su última visita a Buenos Aires hace unas semanas. "Nos confirmaron que ya está en la última etapa el proyecto que nosotros presentamos para la realización de una nueva red de agua potable que tendrá una inversión millonaria, estamos hablando de unos 300 millones de pesos. Esto llega por intermedio del Gobierno Nacional, donde nos han atendido muy bien y sorprende lo rápido que ha avanzado todo en los últimos meses", explicó.

"La nueva planta se hará en Loteo Pagnucco y abastecerá a toda la ciudad, incluye además el cambio de todas las cañerías e instalaciones. Creo que con esto podremos solucionar definitivamente el problema del agua que estamos teniendo. Además de estas gestiones realizamos gestiones en Vivienda, nos confirmaron la construcción de 12 viviendas que construirá Nación en terreno municipal en lo que hoy es el predio donde está la canchita de fútbol frente a la Axion. Ese también será un gran avance para nuestra ciudad", afirmó.

Convenio para la protección de la niñez

En la ciudad de San Cristóbal, la Intendenta participó de la firma de convenios del “Programa Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos”

Cabe mencionar que, a través de la resolución N° 334/2022, se aprobaron los fondos destinados a dicho programa, para el período comprendido entre el 01 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.

El acto llevado a cabo en la sede de la Asociación para el Desarrollo contó con la presencia de referentes de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

Fuente Tv Coop.