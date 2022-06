Si bien ratificó su perfil reformista, el radicalismo santafesino decidió este viernes no subirse a la creciente ola que promueve enmiendas a la Constitución provincial por considerar que no es un tema prioritario frente a problemáticas sociales que requieren respuestas más urgentes, como la crisis económica y la inseguridad.

“Prácticamente todos los sectores que integramos la UCR de Santa Fe coincidimos en que no es el momento indicado para encarar una reforma constitucional. No están dadas las condiciones y lo lógico hubiera sido que el propio Ejecutivo convocara a los partidos políticos” para abrir el correspondiente proceso, explicó a La Capital el titular del radicalismo provincial, Felipe Michlig.

La resolución surgió de una reunión en la que quedó conformada la mesa de acción política del radicalismo santafesino. El espacio incluye, a la par de las autoridades partidarias, a dirigentes como Maximiliano Pullaro, Mario Barletta, Leandro González, Santiago Mascheroni y el histórico Luis Changui Cáceres, entre otros.

Argumentos

“Está claro que en algún momento habrá que avanzar con la reforma constitucional en Santa Fe, pero existen otras urgencias como la inseguridad, la crisis económica, hoy en evidencia con el desabastecimiento de gasoil, la educación y el incumplimiento del federalismo”, continuó Michlig, también senador provincial de la UCR.

En sintonía, el dirigente José Corral indicó a este diario: “La importancia de la reforma de la Constitución provincial contrasta con el ambiente de crisis que rodea a los santafesinos. Además, la ciudadanía visualiza a los políticos más preocupados por este tema que por resolver los problemas reinantes”.

“No olvidemos que las experiencias reformistas en marcos de crisis no son buenas, como ocurre en Chile”, donde el proceso en ese sentido luce largo y sinuoso, continuó Corral.

Pullaro y su par Fabián Bastía también comunicaron que no es momento para abrir una discusión reformista en Santa Fe. “La gente está con otros problemas”, coincidieron los legisladores.

Ambos dirigentes hablaron sobre la Carta Magna provincial en el Centro Gallego (ciudad de Santa Fe), durante una actividad de Agenda Abierta, el espacio de discusión que lidera Pullaro para diseñar un plan de gobierno de cara a 2023.

Tiempo de descuento

La resolución del radicalismo santafesino llegó al filo del inicio del debate parlamentario: Diputadas y Diputados había programado para el miércoles próximo el análisis de las ocho propuestas de reforma de la Constitución provincial ya ingresadas al cuerpo legislativo.

Los proyectos formalizados ante la Cámara baja de Santa Fe pertenecen al Partido Socialista (PS), a los diputados peronistas Lucila De Ponti y Luis Rubeo (por separado) y a sus pares Rubén Giustiniani y Agustina Donnet (Igualdad y Participación), Gabriel Real (PDP), Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), Alejandro Boscarol (UCR) y Dámaris Pacchiotti (Ciudad Futura).

Pese a que Boscarol reivindicó la impronta reformista del radicalismo al formalizar una iniciativa en esa línea, el sector interno al que pertenece el diputado estuvo representado en la reunión de la mesa de acción política por Barletta, quien acompañó el posicionamiento final del partido respecto de los posibles retoques a la Carta Magna provincial.

Por lo tanto, la unanimidad manifestada por la dirigencia de la UCR de Santa Fe promete reflejarse con contundencia en el paño legislativo de la mano de doce diputados y siete senadores provinciales.

Puertas adentro, la dirigencia radical también objeta a sectores del oficialismo y la oposición por promover la apertura del debate reformista en la Legislatura antes de fin de año por “una mera necesidad de posicionamiento político y sin la seriedad que obliga una eventual modificación de la Constitución provincial”.

Días atrás, el gobernador Omar Perotti no había dudado de la necesidad de una reforma de la Carta Magna santafesina, pero advirtió que la ciudadanía tenía otras prioridades.

No obstante, despejó toda pretensión reeleccionista. Es que un acuerdo parlamentario en torno a la reforma constitucional otorgaría a Perotti la chance de capitalizar una instancia esquiva para sus antecesores. Ahora, las dudas vuelven a rondar los pasillos de la Legislatura provincial.

Peronismo

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe comenzará a estudiar este sábado las dos iniciativas que promueven retoques a la Constitución provincial presentadas recientemente por De Ponti y Rubeo.

En paralelo, la dirigencia peronista iniciará la discusión sobre la estrategia política-electoral del sector para los comicios de 2023.

Javkin

A su vez, y con la mira en la Casa Gris, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, liderará este sábado en Reconquista una nueva edición del Foro para la Reconstrucción.

La primera convocatoria (en el marco de Arriba Rosario) se había realizado dos meses atrás en la ciudad.

Fuente Diario La Capital