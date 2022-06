"Carrió es una persona tóxica, nociva"

"No nos sorprende que (Elisa) Carrió venga a hacer daño a la provincia, lo único que hace cuando viene a la provincia es daño, daño a todos -sectores políticos, partidos- a agredir, difamar y calumniar personas. No vemos que haga otra cosa. Cada vez que tenemos noticias de Carrió en Santa Fe es por esto, porque viene a hacer ese juego, ese juego que es interesado. No viene a decir eso porque sí, viene porque tiene un objetivo político, el objetivo político es destruir cualquier posibilidad de entendimiento, de frente, destruir políticamente. No vemos que haga alguna cosa positiva para la provincia, es una persona absolutamente tóxica, nociva. Nunca la redituó un beneficio a la provincia de Santa Fe". Sereno, pero firme, Pablo Farías, presidente de la Cámara de Diputados opinó acerca de las apreciaciones de Carrió este miércoles durante su paso por Santa Fe con cuestionamientos a Antonio Bonfatti, Rubén Galassi y Pablo Javkin, entre otros.

Farías y la diputada socialista Lionella Cattalini presentaron ayer la segunda jornada de debate sobre la economía del delito que se hará el martes de 16 a 18 en el recinto de la Cámara, pero fue abordado por los dichos de Carrió. "Con Carrió no se puede construir nada porque es una destructora. Por todos los lugares donde ha pasado ha hecho lo mismo, destruyó todo lo que se le ha puesto como opción política adelante", añadió. Y llevó el concepto a la Coalición Cívica "todas las actitudes destructivas de ese espacio político las conocemos, las positivas no…no sé cuáles son".

Reiteró que la dirigente "viene con un objetivo político a la provincia que no tiene nada que ver con lo puede pretender su espacio político, viene a destruir, a generar una situación difamando, calumniando personas y haciendo show televisivo que es lo que sabe hacer".

Cuando se le preguntó por la finalidad de Carrió fue claro: "es absolutamente funcional a que nada cambie, preguntémonos a quién le conviene que no haya armados o frentes electorales" y añadió que en las oficinas del justicialismo festejan cada declaración de Carrió como un gol de Maradona. "Estoy seguro que festejan".

El presidente de la Cámara de Diputados negó que figuras nacionales incidan en los armados provinciales y recordó que el Frente Progresista fue una impronta local que no se replicó en elecciones nacionales. "Siempre hubo impronta local, desprendida, con interés local por sobre las preocupaciones de las fuerzas nacionales y el armado no va a depender de Carrió". Pero además dijo haber hablado con dirigentes radicales que están indignados por los dichos de la dirigente.

"Es una persona con características extremadamente negativas para lo que necesitamos en la política argentina que es unir, buscar coincidencias, no diferencias; tratar de transmitir de que trabajando juntos se puede tener un futuro distinto y no siempre estar apostando al odio, la división, el enfrentamiento".

Por último, Farías dijo un armado electoral santafesino no depende de Carrió "depende de otras cosas: como ponernos de acuerdo en un programa común, en quienes serán los candidatos en representar las ideas y que cada uno pueda sentir que su expresión política se sienta representada y no se vea agredida o forzada por una identidad política que no corresponde".

Fuente El Litoral