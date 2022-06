Segmentación de tarifas de luz y gas: quiénes deberán anotarse

El Gobierno nacional avanzará en la regulación de los subsidios de luz y gas en todo el país, pero sólo determinados grupos seguirán con la tarifa social de los servicios de energía mientras que los usuarios de hogares con mayor poder adquisitivo pasarán a pagar el valor total hacia fines de 2022.

La medida será aplicada de forma gradual para los usuarios de mayores ingresos y de manera bimestral hasta alcanzar la totalidad de la tarifa para fines del 2022. El esquema planteado por el Ejecutivo para subsidiar los consumos de luz y gas establece tres escalas según el nivel de ingresos.

En los últimos días surgieron dudas en cuanto a quiénes deben anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), creado a través del decreto 332/2022 el jueves pasado y que dependerá del Ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán.

Al respecto, aclararon que todos los usuarios de luz y gas deben realizar la inscripción al registro, tanto para quienes reciben prestaciones sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Progresar, Potenciar Trabajo, entre otras. Los jubilados también deberán inscribirse.

Además, dieron a conocer que habrá un plazo de seis meses para que los usuarios registren sus medidores domiciliarios de gas y electricidad para poder pasarlos a "la categoría plena".

El tope de ingresos mensuales para no formar parte del 10% de usuarios que deberán pagar las tarifas de los servicios energéticos en su totalidad es 3,5 veces la Canasta Básica Total (CBT) y el nuevo monto pasa de los $333.410 a los $348. 869.



Segmentos de tarifas de luz y gas

Hogares de mayores ingresos (segmento alto): ingresos mensuales totales del hogar de 3,5 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años, 3 o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

Hogares de ingresos medios (segmento medio): ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de 3 inmuebles y no poseer 2 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

Hogares de menores ingresos (segmento social): este grupo declara tener ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2 según el INDEC, tener menos de 2 inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.