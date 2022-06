Walter Sola dijo no conocer a Spert y que habló en defensa de 9 terratenientes que no quieren pagar los impuestos

Walter Sola dijo no conocer a Spert y que habló en defensa de 9 terratenientes que no quieren pagar los impuestos

En la Nación +

El pasado jueves, en el medio de comunicación La Nación +, José Luis Espert hizo duras declaraciones contra Walter Sola, a quien sin mencionarlo lo trató de “chorro”. Al respecto, el mandatario comunal dio sus motivos del porqué estaría enojado el ex candidato. “La tasa por Hectárea es un impuesto que cobran las comunas, y algunos municipios, a los dueños de los campos, allí se cobra el mantenimiento de los caminos, el manejo del agua, ya que no hay comité de cuenca, obras públicas y la actividad propia del gobierno comunal que se desarrollaron, en Saralegui, que es una comunidad modesta. En este año se ejecutó un aumento la tasa de 3,600 litros de gasoil a 4, 500 litros por ha. Hay nueve propietarios de grandes establecimientos agrícolas que se niegan a pagar el impuesto, entre todos suman 82mil Has de campo. En realidad todos los pequeños y medianos productores pagaron el impuesto que fue acordado mediante la emisión de una ordenanza emitida por la comuna de Saralegui a fines del año pasado”.

Walter Sola junto a un funcionario provincial observando la obra de asfalto en Saralegui

Ante esta negativa el presidente comunal llevó ante la justicia el incumplimiento del pago del impuesto. El programa donde José Luis Espert trató de "ladrón y chorro" al pte de Villa Saralegui, se trasmite por el canal La Nación+ y estaba conducido por Luis Novaresió y estando presentes Luis Majul y otros panelistas. Es reconocido el encono del medio mencionado y del legislador libertario, José Luis Espert con respecto al rol del estado y al cobro de impuesto, en especial cuando se trata de propietarios con grandes fortunas.