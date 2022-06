Modificar las escalas del régimen simplificado de Ingresos Brutos

En la última sesión de Diputados el legislador del Frente Renovador-PJ presentó una iniciativa para modificar las escalas del régimen simplificado de Ingresos Brutos que tiene la provincia de Santa Fe ya que prevé la modificación del Artículo 14 bis de la Ley Impositiva Anual N° 3650 -el cual se refiere precisamente al régimen tributario simplificado para los pequeños contribuyentes-.

En los fundamentos de la iniciativa Martínez expresó que “Desde su constitución en el año 2013, el Frente Renovador ha acompañado constantemente con sus políticas a la clase media trabajadora, a los jubilados y pensionados y a los pequeños y medianos contribuyentes. Todo ese trabajo previo se vio potenciado y materializado desde la asunción de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Desde ese lugar se comenzaron a gestar cambios trascendentales que respaldaron una y otra vez el compromiso empeñado desde el nacimiento de nuestro espacio. Un claro ejemplo fue la sanción del proyecto que reforma el Impuesto a Ganancias que permitió aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el impuesto con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos. Esta Ley permitió reducir la cantidad de personas retenidas a menos de un millón durante los dos primeros meses del año 2022. En el caso de las personas que cobran una jubilación y pensión, la aplicación de la Ley N° 27.617 implicó que la cantidad de retenidos bajó de casi cuatrocientos mil en 2020 a menos de cien mil en los dos primeros meses del año 2022. De esta manera, la Ley permitió que cerca de un millón trescientas mil personas dejaran de estar alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias. Con este beneficio el 93 por ciento de los asalariados dejó de pagar ese tributo y este fue un acto de justicia social enorme y valiente, porque en definitiva el salario no es ganancia, sino que es la retribución por los servicios prestados en el marco de una relación laboral”.

“Otro ejemplo fue cuando en agosto de ese mismo año, el Frente Renovador presentó y logró avanzar en una ley de amnistía fiscal para pequeños contribuyentes y extender la moratoria impositiva, que se constituyó en un verdadero puente entre la salida de la pandemia y la puesta en marcha de la economía real. Pero la realidad es dinámica y cambiante. Y las recomposiciones salariales fueron incorporando otra vez a muchísimos trabajadores en el esquema del impuesto a las ganancias. Una historia repetida en los últimos 20 años. Es por ello que otra vez, nuestro espacio, entendió que era momento de acompañar nuevamente con modificaciones en las escalas, llevar el mínimo no imponible de $225.000 a $282.792 a fin de garantizar que se mantenga la exención del pago del Impuesto a las Ganancias para un millón doscientos mil trabajadores en este 2022 y que el aguinaldo con remuneraciones menores al nuevo piso no quede alcanzado por el impuesto”, continuó.

“Pero no nos quedamos con esto y ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto para modificar las escalas del Monotributo y llevar justicia impositiva a miles de pequeños contribuyentes que necesitan mediante un proyecto de ley que actualizará los montos de cada categoría del monotributo un 29,12% respecto de los valores actuales, coeficiente que surge del acumulativo de 12,28% de la Resolución 26 de 2022 de ANSES y 15% de la Resolución 128 del mismo año. Esta actualización en la escala del Monotributo, que debería producirse en enero del 2023 se anticipará y permitirá descomprimir la presión impositiva para ese sector generando un alivio fiscal a unos cuatro millones y medio de inscriptos al régimen simplificado. Ante esto, y en aras de acompañar las medidas que a nivel nacional nuestro espacio está instrumentando conjuntamente con el Gobierno Nacional, creemos firmemente que debemos actualizar las escalas del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos en la provincia de Santa Fe aplicando el mismo coeficiente propuesto a nivel nacional que es el 29,12% y generar así un alivio fiscal a todo un enorme grupo de contribuyentes. Es un acto de justicia impositiva que se merecen los santafesinos y santafesinas que contribuyen con sus impuestos al crecimiento de la provincia”.

Cabe destacar que esta modificación del Artículo 14 bis propone en primer término que aquellos contribuyentes que opten por cancelar en el mes de enero el monto total anual serán beneficiados con el descuento equivalente al importe de dos cuotas sobre el total de dicho monto. En segundo lugar faculta a la Administración Provincial de Impuestos a incrementar el parámetro máximo de ingresos brutos a los fines de ser considerado Pequeño Contribuyente, a modificar los importes de Ingresos Brutos Anuales y el impuesto mensual de las distintas escalas. No obstante, -señala el proyecto- el monto del impuesto mensual no podrá incrementarse en un porcentaje que supere a la variación porcentual acumulada del Indice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos desde el 1 de octubre de 2021.