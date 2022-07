La oposición cuestionó el acuerdo Provincia-Nación por la coparticipación

Michlig dijo que “es ampliamente desfavorable para el conjunto de los santafesinos”. Además agregó que "es un tema que debe ser remitido a la legislatura".

Durante el concurrido encuentro desarrollado en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL expusieron sobre el particular especialistas en materia económica y financiera de distintos espacios políticos, entre ellos: Adriano Mandolesi, Valeria López Delzar, Pablo Olivares y Gonzalo Saglione. Mientras que el ex ministro de Economía Ángel Sciara, formuló algunas consideraciones finales.

El tema en cuestión, reunió a un amplio y calificado auditorio conformado por legisladores nacionales, provinciales y locales, Intendentes y Ptes. Comunales, autoridades académicas y territoriales, representantes de distintos partidos políticos, de instituciones intermedias, entre otros.

“De rodillas ante el poder central”

El titular de la UCR provincial aseguró que “no hemos sido consultados, una vez más hay una medida y un procedimiento unilateral, inconsulto, del gobernador Omar Perotti". Además, agregó que "algo que podría ser una oportunidad para los santafesinos la anula y hace un acuerdo que no beneficia a los santafesinos, además se ignoró la opinión de los intendentes y presidentes comunales que son coacreedores de la Nación porque son recursos coparticipables".

Michlig detalló que “con este acuerdo estamos cobrando solamente el 25% de los casi 600 mil millones de pesos, si se lo hubiese actualizado por inflación. Aparte, el valor real de estos bonos hoy es apenas un poco menos del 50% del valor nominal”. En este sentido, también agregó que “otras de las grandes desventajas es la aceptación de hacer pagos a la AFIP del 1,9% que se realizará en efectivo todos los meses, cuando la provincia no estaba obligada a realizarlo”.

“El Gobernador aquí declama federalismo, pero cuando va a Buenos Aires se arrodilla ante el poder central. Esto lo vemos con este tema, pero también pasa con la hidrovía, la falta de gasoil, por los subsidios para el transporte, y así con tantos otros temas” sentenció el titular de la UCR.

“Empate Financiero”

Por su parte, uno de los expositores y representante de la UCR, Lic. Pablo Olivares, (exsecretario de Finanzas de la provincia) aseguró que “a largo plazo (unos 16 años), lo que se va a dar es un "empate financiero". Esto se debe a que con el acuerdo aceptado ayer, se estableció el pago de la deuda que tiene Nación con la provincia en bonos, pero al mismo tiempo la aceptación voluntaria del pago, "colaboración al presupuesto de la Afip del 1,9% de la recaudación de impuestos nacionales que se coparticipan y que no estaba obligado a hacerlo, pero ahora, la provincia aceptaría cobrar en bonos y comenzar a pagar en efectivo para el presupuesto de la Afip, un monto que ronda los 8 mil millones de pesos al año a perpetuidad". “O sea, fuimos a cobrar y quedamos debiendo” señaló.

“El gobierno de Omar Perotti acepta pagar 1,9% de la coparticipación, cuando la Corte ya lo había dejado sin efecto. Esto no solo es pérdida para la Provincia, si no que los Municipios y Comunas van a tener que compartir esa pérdida”, añadió Olivares.

“Otra entrega de los intereses de los santafesinos”

Por su parte el Pte. del Bloque de Diputados de la UCR, Maximiano Pullaro opinó que “el gobierno de Omar Perotti es por lejos el peor de la historia.

A casi un año de finalizar su mandato y con un fracaso rotundo en todas sus políticas, intenta mostrar algo positivo presentando como un triunfo lo que en realidad es otra entrega de los intereses santafesinos al gobierno kirchnerista que lo tiene sometido”, manifestó el legislador.