El sistema municipal de ahorro para viviendas “Mi Hogar, Mi Derecho” fue un proyecto presentado en el año 2018 y aprobado por unanimidad en el Concejo Municipal. Permite que familias sanguillerminas puedan acceder a la vivienda propia con la ayuda de aportes de parte del municipio.

La tipología de esta propuesta de viviendas es de mampostería de ladrillos cerámicos portantes, cubierta de estructura metálica, chapa y cielo raso de durlock en el interior. Cuenta con instalación completa de agua fría y caliente, todos los artefactos sanitarios colocados, aberturas de exterior de aluminio y aberturas de interior, pintura completa en exterior e interior y veredas perimetrales.

Todas las unidades son de 60mts2 y cuentan con las mismas características.

"Siempre es una alegría entregar viviendas y seguiremos construyendo"

La intendenta de San Guillermo, Romina López, se refirió a la entrega de 4 viviendas del Plan Municipal "Mi Hogar, Mi Derecho" que se realizó en la mañana de este viernes. "Siempre es una alegría entregar viviendas y seguiremos construyendo. A estas viviendas municipales entregadas le sumamos la construcción de las que ya están en marcha y el sorteo de nuevas viviendas que se realizará la semana próxima. A eso hay que sumarle las viviendas que construirá la Nación en terrenos municipales, lo que hará un número histórico de viviendas en construcción en nuestra ciudad".

"En otro orden de cosas, recibimos en estos días la noticia de que un emprendedor privado quiere realizar un Centro de Día para albergar a personas con discapacidad que no puedan estar en sus viviendas o hayan quedado sin familiares a cargo. Creo que esta es una gran noticia que pondremos a disposición del concejo municipal para que este proyecto sea aprobado a partir de las próximas sesiones", agregó la Intendente.

"Anoche no dormimos por la emoción de recibir de nuestra casa"

La familia de Martín Delfler es una de las 4 familias beneficias con el Plan Municipal de viviendas "Mi Hogar, Mi Derecho" y contaron las sensaciones del sueño cumplido tras obtener su casa propia. "Anoche no dormimos por la emoción de recibir nuestra casa, estábamos ansiosos porque llegue este momento. Es una gran alegría", explicó Martín. Por su parte, Jésica explicó: "Martín tiene una hija, pero todavía no tenemos hijos en común, queríamos tener nuestra casa propia para después buscar que se agrande la familia. Este es un gran sueño hecho realidad".

Fuente Tv Coop.