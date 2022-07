Antonio Ruiz: «El paro municipal es contra el Gobierno provincial, que se niega a convocar a las paritarias»

Ruiz contó, «el secretario de municipios nos llamó ayer mientras desarrollábamos el plenario, para que esperemos hasta la semana que viene. Nosotros ya venimos asistiendo al desinterés de Perotti y su gobierno de convocar a los presidentes comunales e intendentes paritarios con FESTRAM a la mesa paritaria. Solicitamos que se nos adelante ese 10% de agosto y septiembre para cobrar ahora. Incluso los Intendentes afirman que eso se puede hacer sin problemas, por eso no entendemos la negativa del gobierno provincial» dijo.

Este jueves el paro será total, y habrá manifestaciones en varias rutas de la provincia, «nosotros haremos lo mismo, pero no vamos a revelar donde será nuestra manifestación, lo que si podemos decir es que no será en Ceres»