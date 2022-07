Desde hace varios días que esta empresa se encuentra en la búsqueda de personal, pero lamentablemente se hace muy difícil conseguir gente para trabajos de albañilería. Es muy difícil de comprender, con tanta necesidad de empleo que la realidad demuestra, no se pueda hallar personas para tal fin.

Los avisos clasificados y redes sociales son una frecuente en búsqueda de este tipo de actividad, pero al parecer no despierta interés en las personas que conocen del tema.

Hoy en Las Palmeras, una empresa privada de construcción, celebraron una realidad diferente, ya que, de tanta búsqueda, felizmente lograron conformar el plantel que necesitaban.

Dos mujeres Gabriela de 34 años y Violeta de 22, predispuestas a enfrentarse a una actividad quizás diferente a lo acostumbradas en sus vidas, no dudaron en ofrecerse ante la búsqueda de empleo y desde hoy son las nuevas “albañilas” de las Palmeras.

Los responsables de la empresa que las contrató se sienten muy orgullosos, saber que pudieron conseguir más personal, en especial brindar fuente de trabajo a mujeres, que no creen en los planes sociales y que creen en la cultura del trabajo sin importarles representar a un rubro hiper masculinizado para poder salir adelante. Felicitaciones a Violeta Álvarez y Gabriela Malagueño.

Por Móvil Quique