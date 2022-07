«No hay dudas que el Gobernador, y su gestión no les interesa la reapertura paritaria docente, y por ese motivo no nos deja ninguna otra alternativa. Los maestros cerramos un acuerdo que llegaba hasta septiembre con impacto en los sueldos de octubre, y ahí nos sentábamos de nuevo. Pero quedó en evidencia que aquel acuerdo de marzo quedó totalmente alejado de los números altísimos de inflación que tenemos. Hoy un maestro de base cobra solo $84 mil, cuando la canasta básica se instaló en $104 mil.» resalto la dirigente gremial.

Pero no solo hay que discutir salarios, «hay un temario amplio, y que se debe poner en la mesa paritaria. Acá se anuncian cosas, sin siquiera tener la menor idea del impacto que tendrá en las escuelas. Anunciaron extensión horaria en la ruralidad, pero no dijeron como se van a pagar esas horas. Ahora tiran lo de la repitencia en nivel secundario que originó claramente un fuerte rechazo social. Hay que discutir estos temas, debatir los alcances y la aplicabilidad de cada medida con respecto a la escuela que queremos».

La dirigente de AMSAFE felicitó la lucha de los trabajadores municipales, «solo de la forma que ellos consiguieron sentar a los intendentes es la única forma de hacerlo. Movilizados en la calle, bancándose que les quieran dividir el gremio, y cuidado, porque lo intentan con los trabajadores municipales, lo van a intentar hacer con los maestros, cuidado con eso» manifestó.