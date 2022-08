En la 34 y en la 13 se produjeron dos despistes, donde en cada lugar un auto perdió el control y terminó produciéndose el siniestro. No hubo lesionados de consideración.

El hecho fue denunciado por una vecina de Pueyrredón al 1100, quién relató que apedrearon su casa por culpa de esta violenta gresca que no tiene ningún detenido. Se secuestraron ladrillos y un palo de pool partido en 4.

Un audio revelador salió a la luz. Aparentemente sería de un alto dirigente de Central de Ceres que le pide a Jorge Keller, Presidente de la Liga, que Schneller “ni pise Central. Es persona no grata”. El colegiado sancristobalense estaba designado para arbitrar el viernes CCAO vs. Selva, y misteriosamente, no dirigió.