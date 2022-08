Contundente paro docente con movilización a la casa de gobierno

En el inicio del acto y en una clara muestra de solidaridad con nuestra lucha dirigió un saludo José Testoni -Sec. Gral. CTA Santa Fe-

Durante el acto tomaron la palabra por SADOP, Martín Lucero y Pedro Bayugar y por AMSAFE, nuestro Secretario General, Rodrigo Alonso.

Rodrigo Alonso expresó: “Movilizamos hoy con nuestras pancartas, nuestras banderas, nuestros bombos, nuestros paraguas, con nuestros cantos, algunos los escribimos, pero otros no hace falta porque tiene un profundo sentido político, dice «llegan el SADOP y la AMSAFE». Es la unidad, fortalecidos por esta unidad de sindicatos hermanos, esta unidad es la que nos va a permitir torcerle el brazo al gobierno para que nos convoque a Paritarias para discutir salarios, las condiciones de trabajo, para discutir las políticas educativas.”

Quiero también expresar que esta jornada de lucha donde, desde la CTERA hacemos un paro nacional, queremos enviarle un fuerte abrazo a Santiago Goodman de Chubut y exigimos basta de criminalización de la protesta. Queremos decir que también hay un paro de la CTERA exigiendo que se resuelvan los conflictos provinciales, que hay un paro de la CTERA defendiendo la jubilación docente y que hay un paro nacional de la CTERA exigiendo que los gobiernos provinciales convoquen a paritarias. Si hoy hay conflicto en la provincia de Santa Fe es porque el gobierno no nos convoca a paritaria y acá estamos peleando en la calle el futuro que nos corresponde. “

“Nadie nos regaló nada, nosotros la peleamos a la Paritaria. Acá no hubo ninguna concesión, fue en el 2008 cuando peleamos y logramos la ley Paritaria. Muchos de los que estamos acá vamos a recordar los que hacíamos antes de 2008, hacíamos paro por el salario, por la jubilación, por las condiciones de trabajo, pero primero hacíamos paro para que nos reciban y este gobierno quiere repetir aquella historia, pero no va a poder porque acá estamos las y los docentes que no vamos a dar ni un solo paso atrás.”

“¿Por qué queremos paritarias? Queremos paritarias porque queremos discutir lo que está pasando, por ejemplo, con la modalidad de Adultos. Miren compañeras, compañeros, hubo una resolución 92 que impedía que las trabajadoras y los trabajadores puedan titularizar y ahora el gobierno de la provincia empieza a apretar a compañeras y compañeros, y los amenaza con cerrar cargos de primaria nocturna, con cerrar centros de alfabetización, les impide poner reemplazantes. No solamente vulneran el derecho laboral que tenemos los trabajadores, sino que también vulneran el derecho social a la educación, y lo decimos claramente eso se llama ajuste y no lo vamos a permitir, vamos a defender los derechos conquistados, vamos a defender el derecho social a la educación.”

“Queremos discutir en la parita la situación de nuestra obra social, los problemas para que nos autoricen una prestación y cuando nos autorizan la prestación la cantidad de bonos que debemos pagar y cuando nos autorizan la prestación y llevamos los bonos resulta que nos cobran plus y si esa prestación después implica medicamento, cuando vamos a la farmacia no te reconocen nada. La obra social es de las trabajadoras y los trabajadores, queremos saber qué pasa con esos recursos. Basta de recursos para los grandes grupos médicos, queremos recursos para cuidar la salud de las afiliadas y afiliados a IAPOS.”

“Queremos paritarias para discutir las políticas educativas, el gobierno pretende solucionar nuestros problemas, los problemas que vemos nosotros en la escuela pública con media hora más de clase o hablando de la promoción en el nivel secundario. No queremos discutir ningún parche, queremos discutir el modelo educativo, la escuela que queremos, discutir el digesto escolar, queremos discutir el 817, queremos discutir por más cargos y horas cátedra, discutir porque la llamada calidad educativa no se puede dar en los edificios que estamos trabajando. Queremos discutir sobre los materiales didácticos, sobre la formación, queremos discutir también sobre las políticas de inclusión, incluir no es amontonar, que escuchen a los trabajadores, convoquen a Paritarias.”

“Queremos discutir la crisis que se refleja en violencia en nuestras escuelas, por mejores condiciones para enseñar y aprender, queremos discutir de qué manera vamos a fortalecer la escuela pública, ¿quién sostiene la escuela pública? No hay dudas, las trabajadoras y los trabajadores de la educación.”

Y queremos discutir en la paritaria por supuesto el tema salarial, es inadmisible que haya compañeras y compañeros por debajo de la línea de la pobreza. Perotti, no queremos comprensión, lo que nosotros queremos es un salario digno para llegar a fin de mes. Este gobierno tiene recursos, aumentaron los recursos propios, aumentaron los recursos coparticipables, dejen de guardar la plata debajo del colchón, distribución de la riqueza ya. Lo decimos claramente, vamos a seguir peleando por salarios dignos para activos y jubilados.

“Muchos se preguntan cómo sigue y como termina este conflicto, nosotros estamos convencidos que este conflicto va a terminar con más derechos para las trabajadoras y los trabajadores, estamos convencidos que este conflicto terminará con más escuela pública, con mejores condiciones para enseñar y aprender, estamos convencidos que a este conflicto lo vamos a ganar. Para eso es necesario esto, la unidad, es necesario fortalecer el vínculo con la comunidad educativa, es necesario fortalecer el vínculo con nuestras alumnas y alumnos, es necesario fortalecer el debate con las trabajadoras y trabajadores. Este conflicto tiene un solo responsable que es el Gobierno de la provincia. Es quien tiene que resolver el conflicto convocando a la paritaria. Este conflicto se resuelve con salarios dignos, con mejores condiciones de trabajo. SI el gobierno no convoca a la paritaria así nos va a encontrar, fortaleciendo nuestro plan de lucha. Vamos a ganar compañeras, vamos a ganar compañeros, mucha fuerza.”