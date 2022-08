Un embajador de EEUU, sus orígenes judíos y una visita a Moisés Ville

El diplomático estuvo en la comuna donde fue recibido por Marcos Corach, Ministro de Gestión Pública de la provincia de Santa Fe, el presidente Comunal Jorge Oggero y representes de las instituciones del lugar.

"Me siento contento por visitar un lugar histórico. Tengo muchos amigos y parientes que me contaron que sus raíces e historia tienen que ver con Moisés Ville y Palacios. Sus padres y abuelos comenzaron su historia en esta comunidad. Yo también soy un inmigrante y soy el primer embajador de origen Judío que fue designado en Argentina. Estoy aprendiendo sobre el país como lo hicieron los primeros judíos que llegaron aquí. Quería conocer cómo eran los gauchos judíos. De la misma forma que mi familia emigró desde Ucrania, también otros vinieron desde Rusia y otros países de esa área, entonces me interesa saber cómo, esas personas pudieron constituir una comunidad aquí, sin conocer el idioma se instalaron y tuvieron que aprender y sostener un poblado que aún se mantiene vivo”.

“De la misma forma que ahora Putín ha invadido Ucrania, es muy importante para los refugiados ver cómo poder construir nuevas comunidades”, sostuvo Stanley.

“Queremos que la Argentina tenga éxito”

Marc Stanley junto al presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni.

“Sé que la Argentina enfrenta varios desafíos. Estados Unidos está comprometido a trabajar en conjunto para afrontarlos. Tenemos una relación larga y profunda, no solo comercial. Queremos que Argentina tenga éxito y pueda abastecer al mundo de energía y de alimentos”, dijo Stanley.

Al respecto, señaló que “la sociedad está demandando un cambio de la política en general. Es necesario un urgente ordenamiento donde se establezca una hoja de ruta clara hacia el futuro, poniendo foco en la gestión y evitando luchas o discusiones que no nos llevan a ninguna parte. Esa hoja de ruta debe contener un claro propósito de lo que queremos como país, que nos incluya a todos, con los mismos valores que nuestros abuelos hicieron patria y donde nuestros hijos y nietos sientan que tienen un futuro promisorio”.

Relación comercial entre Santa Fe y Estados Unidos

Cabe destacar que, en materia de comercio exterior, en el primer semestre de 2022 aumentaron las exportaciones de Santa Fe a Estados Unidos, respecto del mismo período del 2021, en un 38,55%, destacándose la suba en productos de valor agregado vinculados a la agroindustria y a la economía del conocimiento.

Asimismo, se registró un gran aumento en productos de valor agregado, entre los que se destacan los combustibles y la energía, 3525,39%; las manufacturas de origen industrial (MOI), 47,86%; y las de origen agropecuario (MOA), 37,89%. En tanto que se registró una leve caída de productos primarios, 0,19%.

En MOI, aumentaron los productos químicos y conexos (320%); máquinas, aparatos y material eléctrico (17,24%); material de transporte terrestre (43,66%); y en MOA, aumentaron los productos lácteos (+296,07%), carnes (+8,74%) y el resto (23,36%).

La provincia de Santa Fe detectó oportunidades comerciales con EEUU en carne de animales de la especie bovina, congelada, deshuesada; frutillas; eras y manzanas; madera perfilada; aceite de oliva; jugo de frutas; lácteos; miel; productos orgánicos; talabartería; maquinaria agrícola, hortícola, forestal y sus partes; máquinas de limpieza, clasificación de huevos, frutas u otros productos agrícolas; cajas de cambio y sus partes; balanzas de precisión; caucho y sus manufacturas; y calzado.

Así cómo en servicios: AgTech, fintech, desarrollo web y mobile, MedTech, consultoría y diseño de sistemas informáticos, videojuegos.