Sergio Uberti “Ser Peronista es una opción de vida, no para acomodarme en un cargo”

Sergio Uberti, actual concejal del PJ, visitó los estudios de Máxima FM y contó sobre el pedido de renuncia que este jueves hizo ingresar el peronismo de Siempre por Ceres.

«Desde la presidencia del Justicialismo provincial se comunicó conmigo el presidente Ricardo Olivera y me dijo que me quede tranquilo que lo que están haciendo es improcedente. También se solidarizó conmigo el referente departamental Sergio Sassia quien me brindó todo su apoyo, y me pidió seguir trabajando como hasta ahora. Yo soy concejal del PJ; de la línea Movimiento Evita y no respondo a un partido como quieren hacerme sentir desde esta línea, yo soy un concejal de la ciudad de Ceres» manifestó.

Uberti se ve como un edil, «que no voy a anteponer nunca mi interés personal. Y si tengo que acompañar al gobierno local lo voy a hacer. La decisión de Busquets y su línea fue desfinanciar al municipio no aprobándole la actualización de la UCM; y yo no creo que desfinanciando al gobierno sea el camino. Lamentablemente hoy este sector piensa que esas son las formas, no las comparto» dijo.

En la actualidad el concejal tiene un ropero para entregar ropa a gente con escasos recursos, gestiona bolsones de alimentos, y los planes potenciar trabajo. «No hay fotos, porque no necesito exponer a la gente cuando la ayudamos, porque al fin y al cabo estamos para eso, somos parte de la política, y ser político es atender las necesidades de la gente».

Por ultimo señalo, «yo soy muy respetuoso de las envergaduras, y voy a apoyar al Gobierno de Alejandra Dupouy, porque es lo que la gente eligió para gobernar Ceres, si hago eso estoy apoyando a los ceresinos. A los políticos nos ponen y nos sacan los votos, no tenemos que olvidarnos de eso».