Mari Ramos: «El gobierno apuntó a quebrar AMSAFE»

En dialogo con Máxima FM, Ramos adujo, «nosotros estamos buscando que primero no se descuenten los dias de paro, y además pretendemos que haya una mejora en la oferta. Sabemos que ellos buscaron quebrar AMSAFE, salieron con un comunicado sobre comedores escolares como si eso ya no se hubiese venido haciendo. Ellos pretendían que la mitad de los maestros de la docencia pública iban a concurrir a las escuelas con el miedo que ellos provocan. Y les demostramos que AMSAFE siempre defenderá a todos sus afiliados, la asamblea es soberana, y habló y hay que respetar eso. Por eso estamos insertos en estas medidas de fuerzas de 72 hs esta semana y de 72 hs la semana que viene, si es que no hay una convocatoria para mejorar la oferta».

Cuando se habló de las responsabilidades, dijo, «acá el único que no está respetando un derecho básico como el acceso a la educación pública es el señor Gobernador y sus ministros. El tiene que solucionar el conflicto. A nosotros como docentes no nos gusta andar de paro en paro, no nos deleita este momento, pero la sociedad tiene que entender que los docentes somos parte de las comunidades y siempre querremos que nuestros chicos estén en las escuelas. Este gobierno no nos va a torcer el brazo, porque Reutemann quiso hacer lo mismo que está queriendo hacer Perotti y luchamos y no pudo rompernos, tampoco vamos a rompernos ahora. AMSAFE tiene por esencia ni un paso atrás, en defensa de la escuela pública, y en esa tónica nos vamos a mantener».