Amsafé ratificó el paro de 72 horas para la semana que viene

El paro de 72 horas previsto para la semana que viene por parte del gremio docente de Amsafé quedó ratificado este viernes, luego de una reunión de delegados provinciales llevado a cabo en la sede del gremio. Dicha reunión fue convocada por las autoridades del gremio para analizar el pedido del Ministerio de Trabajo de la provincia de suspender el paro para poder reabrir la mesa paritaria. Por unanimidad, los delegados departamentales rechazaron el pedido del gobierno y ratificaron la medida de fuerza. En ese sentido, el paro para los días 27, 28 y 29 de septiembre está firme. Desde Amsafé expresaron que le exigen al gobierno el mejoramiento integral de la propuesta emanada de la paritaria.

La posibilidad de un encuentro entre representantes del Gobierno y Amsafé todavía está muy lejos. Las partes reconocen dos cosas: buena voluntad de diálogo y la necesidad de llegar a un entendimiento que permita destrabar un conflicto que los desgasta a ambos. Pese a las medidas de fuerza, estos días hubo algunas "señales", conversaciones informales tendientes a lograr algún tipo de acercamiento.

Por su parte, el Ejecutivo, es quien tiene la mayor responsabilidad en la negociación y el encargado de buscar mecanismos de solución, dobló la apuesta y avanzó con el descuento de días. Días atrás, en una entrevista con AIRE, funcionarios del Gobierno reconocieron que trabajaban en una futura convocatoria, que será recién para finales de septiembre o los primeros días de octubre.

A su vez, indican desde Casa Gris que dentro de los temas a discutir aparece el descuento de días, la recuperación de los días de clases perdido, pero son contundentes al momento de afirmar que "la oferta salarial no se modificará". "No va a haber una modificación en la propuesta porque tenemos que tener en cuenta que todos los sindicatos aceptaron la propuesta del gobierno y solamente ha sido rechazada por un 10% de los trabajadores de la provincia. Se podrá analizar el tema de los descuentos, se podrán analizar las cuestiones técnicas, pero la salida es el diálogo, no más paros", indicaron en una entrevista con este medio.

La propuesta salarial

La propuesta de incremento salarial es de 20% para septiembre (estaba previsto que sea del 8%, lo que significa que el aumento será del 12%), octubre 7%, para noviembre 7% mientras que en diciembre se suma un 5% y una clausula de revisión. Según lo ofertado, el aumento salarial anual llegaría al 77%. En una votación muy pareja, los docentes de Amsafé rechazaron el ofrecimiento.