La misma fue encabezada por el secretario General de AMSAFE, Rodrigo Alonso, junto a la Comisión Directiva Provincial y las delegadas y delegados seccionales de la mayoría de los departamentos.

Rodrigo Alonso expresó “la preocupación de todos los trabajadores de la educación nucleados en AMSAFE ante los descuentos en el ítem impuesto a las ganancias. Descuentos totalmente desproporcionados, ya que cuando hacemos la comparación con el mes anterior se puede verificar que en muchos casos se duplicaron y hasta se triplicaron. Por lo tanto, el gobierno de la provincia tiene que responder sobre la liquidación de impuestos a las ganancias y sí hubo una mala liquidación, el gobierno de la provincia deberá devolver los montos mal descontados.”

Asimismo, Alonso agregó que “hay una discusión que es más profunda, la necesidad de que este impuesto no lo paguemos los trabajadores. Estamos convencidos que los gobiernos deben tener recursos para llevar adelante políticas públicas que garanticen derechos, pero esos recursos no deben venir de la mano de los trabajadores, deben ser de los grandes grupos empresarios y financieros que deben aportar. No puede ser que estos descuentos impliquen para muchos compañeros y compañeras que prácticamente durante meses siguen percibiendo el mismo salario por los descuentos de impuesto a las ganancias. En el mes de octubre tuvimos un 7% de aumento que muchas trabajadoras y trabajadores de la educación no lo vieron reflejado en sus haberes por cómo afecta este impuesto”, finalizó.

Desde AMSAFE vamos a llevar adelante todas las acciones que sean necesarias, si hubo mala liquidación el gobierno debe devolver inmediatamente esos importes, como así también vamos a seguir peleando para que el impuesto a las ganancias deje de aplicarse a los y las trabajadores.