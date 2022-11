Por falta de pediatras en los hospitales de Santa Fe harán un abrazo simbólico

Desde hace unos días se encendió la alarma por la falta de profesionales de la salud en los hospitales públicos de la ciudad de Santa Fe, puntualmente en el área de Pediatría. Con este tema de fondo, este miércoles por la mañana realizaron un abrazo simbólico en el hospital Alassia y en el Iturraspe.

El Litoral dialogó con Jorge Prieto, secretario de Salud Provincial, para conocer cómo analizan esta situación desde el Ministerio de Salud: "La problemática la vamos a tener de acá a 4 y 5 años con los que se forman en Pediatría. Este déficit viene ocurriendo desde hace una década, donde estamos teniendo un 30% de pediatras que ya no quieren hacer guardias, cubrir reemplazos, porque han optado por otras especialidades que tienen otro rédito económico, como son las variantes que tenemos dentro de la pediatría, como la neonatología, cuidados intensivos, la cirugía, la gastroenterología", analizó e indicó que las vacancias que se han dado en el nivel de residencia, no sólo son en Pediatría sino de las cuatro especialidades básicas: Clínica Médica, Medicina General y de Familia y Tocoginecología.

Al ser consultado sobre qué estrategias trabajan para darle solución a esta faltante de profesionales pediátricos en las guardias, el secretario de Salud comentó que una de las opciones sería "acortar las guardias de Pediatría para que no sean de 24 horas sino de 12 horas, porque la demanda pediátrica no es la misma que en un adulto", y agregó: "Se debe trabajar desde la multisectorialidad. Hay que generar articulaciones con las universidades, sociedades especialistas en Pediatría, con los mismos hospitales y rever cuál es el tratamiento desde el punto de vista formativo que se le da al residente, y que no reemplace una mano de obra sino que tenga una carrera formativa".

Déficit a nivel provincial

Respecto a las dificultades que manifiestan desde los efectores públicos, Prieto enumeró que "el déficit que tenemos en la provincia tiene que ver fundamentalmente con cubrir las licencias y las guardias, sobre todo en el centro-norte provincial, algo que no ocurre en el sur de la provincia".

Para ejemplificar esta disparidad geográfica, el funcionario señaló que "de los 571 puestos que se ofrecían a nivel provincial, el 75% fue cubierto. En el sur, Pediatría se cubrió con el segunda llamado al 100%, y en el centro-norte no se cubrió el 50%, después del segundo llamado en octubre se logró acceder a dos profesionales en Pediatría para el hospital de niños, llamado que se hizo a nivel nacional".

Prieto indicó que se articuló con pediatras del hospital Mira y López, que no tienen guardias pediatras externas: "Se reforzaron las guardias pediátricas del hospital Iturraspe que tiene una demanda promedio de 200 consultas diarias y días pico de 250, para lo cual tenemos entre dos y tres pediatras de refuerzo, algo que no ocurre en el hospital de Niños (Alassia) donde tenemos 4 pediatras y a la vez dos pediatras que hacen las horas pico de refuerzo para contemplar".

Problemática a futuro

"El planteo que nos hacemos es cómo estimular a que la Pediatría sea una de las especialidades que los profesionales elijan de ahora en más. Esto tiene que ver con decisiones personales en algunos casos y las condiciones que tiene la provincia de Santa Fe que no es la misma que las 24 jurisdicciones del país", comentó Prieto.

Desde el punto de vista de la política salarial, el funcionario mencionó que en Santa Fe no es la misma que en las demás jurisdicciones del país. "Santa Fe fue elegida como la segunda provincia para venir a cubrir cargos de residencia. Esto va de la mano con que el salario triplica a los valores que se pagan en otras provincias y el sector privado, y también por las capacidades formativas que tenemos a nivel profesional".

Para Prieto la problemática en Pediatría se va a extender en un futuro. Según su argumento, "ésta es una especialidad que se ve en la criticidad estructural, no sólo en Santa Fe sino en el país y en el exterior. Hay países desarrollados donde han bajado los nacimientos, las personas viven más tiempo y esta transición demográfica repercutió mucho en la elección de la especialidad en Pediatría".

En esta línea comentó que los nuevos profesionales se inclinan hacia especialidades "más redituables, 'cómodas' a la hora de ejercer que no tienen urgencia como la Oftalmología, la Dermatología Estética, la Anestesiología".

Reunión

Para los próximos días está prevista una reunión entre representantes del hospital de niños "Orlando Alassia" y del hospital Iturraspe, las dos instituciones provinciales de salud que tienen residencia pública de Pediatría. El objetivo del encuentro, al que se sumarán referentes de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), es evaluar la situación que se presenta a partir de los pocos aspirantes a las residencias en Pediatría. Y por el otro, para debatir propuestas que favorezcan la elección de la especialidad por parte de quienes egresan de la carrera de Medicina.

Como se recordará, días atrás se dio a conocer un documento elaborado por la Dirección de Docencia e Investigación del Hospital de Niños en el que se plantea en detalle la situación actual y se presentan algunas de esas propuestas que, se espera, podrán ser trasladadas también a las autoridades sanitarias santafesina.

