Para AMSAFE la discusión por Ganancias «no es un tema terminado»

Para Ramos, «el problema es el piso que AFIP impone para cobrar ganancias, como es esto, fácil de entender, suma todos los ítems, desde sueldo básico hasta lo que se cobra por conectividad. O sea, para AFIP el trabajador es un número, un ente, y no descrina el monto del sueldo básico y para llegar al importe mínimo nos suma todo. Eso es lo que provocó que haya compañeros con dos cargos que hasta se les descontó un 62% por ganancias»

Pidió por la clase política, «que hacen nuestros legisladores, y nuestros gobernantes que no ven estas cosas, yo pregunto. No ven que un trabajador que trabaja varias horas por día no le alcanza su sueldo para mantener a la familia, y encima se le cobran ganancias. En que cabeza cabe esto. El sueldo no es ganancia, cuando vana entenderlo».

Asimismo la sindicalista afirmó que «se está llevando adelante un proceso de poder acordar medidas para que AFIP tome sueldo básico para las ganancias y no proceda a sumar todos los temas que figuran en bruto».

Las clases terminarán, «el ciclo lectivo docente culmina el 23 de diciembre, lo que no quiere decir que todos los alumnos asistan hasta ese día a las escuelas».

Y por ultimo confesó que «el mundial debe verse en las escuelas, acá en el pais somos muy pasionales con el fútbol, y el docente después lo puede volcar a lo pedagógico, no es necesario imponer reglas con estas cuestión».