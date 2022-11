Había más de 7 jurados entre ellos el reconocido Bailarín Maximiliano Guerra quien la felicito en persona y le dirigió unas palabras.

Ainara está muy feliz, Emocionada y agradecida como siempre en primer lugar a su profe Mara Casani por todo, por confiar en ella, por prepararla con tanto trabajo y dedicación para este solista, aprovecho para reconocer el trabajo de mi profe desde ya hace 11 años que soy su alumna desde el taller de danzas Contemporáneas de la municipalidad de San Guillermo, agradecida al aérea de cultura Maribel Laurín por todo.

"Yo sin mi profe Mara no hubiese logrado tanto, ella me dio todo lo que soy, me transmitió todos sus conocimientos y toda su danza como le digo yo a ella, lo que siento cada vez que bailo y lo que es para mi llegar a este tipo de competencia de alto nivel es algo muy importante para mi, por eso valoro mucho lo que mi profe Mara me enseña en cada clase y es muy loable que ella haya pensado en San Guillermo, porque estamos muy lejos de todo y es realmente difícil tener estás oportunidades, desde ya también mi agradecimiento al Municipio por crear este espacio en el Taller de Danzas del cuál soy parte desde muy pequeña y desde ese espacio con lo que tenemos pudimos lograr estos resultados junto a mi profe Mara, estoy realmente muy muy feliz y obvio un gracias a mi familia que es la que me acompaña, incondicional siempre y que hace todo lo posible para que yo pueda seguir creciendo y aprendiendo en lo que tanto amo hacer que es bailar, sin el apoyo de ellos no podría llegar a obtener todos estos logros.

El camino es muy largo y difícil pero cada logro y experiencia que tengo la aprovecho al máximo y se que con constancia, disciplina, perseverancia y toda mi pasión voy a seguir creciendo y trabajando para lograr mis sueños Gracias a toda la gente que me apoya y todas las hermosas palabras que me hacen llegar.

Agradecida y Feliz por todo lo disfrute muchísimo!!.

