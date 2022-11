Ni lejanos ni ajenos. Los efectos del cambio climático que se padece a nivel mundial ya se sufren en la provincia, y vinieron para quedarse. Bajante del río, sequía e incendios son emergentes de esa crisis que atraviesa el planeta. Tras participar de la última Cumbre Mundial sobre Cambio Climático (COP 27) que se desarrolló en Egipto, la ministra Erika Gonnet habló sobre los principales ejes que fueron parte de la discusión. La funcionaria santafesina viajó junto a un grupo de intendentes y en diálogo con El Litoral, se refirió a las conclusiones del encuentro y a los principales desafíos que se deberán encarar.

"La Cumbre Climática reúne anualmente a representantes de todo el mundo. Había más de 35 mil personas, más de 200 estados nacionales, la comunidad científica y organizaciones civiles… - contó-. La importancia como provincia de haber ido tiene que ver con que se ha tomado esta temática en primer lugar como política de estado; por algo nuestro ministerio se llama de Medio Ambiente y Cambio Climático. Pero también, hemos trabajado en normativas y transversalmente porque lo ambiental atraviesa todo. Ir a la Cumbre tiene que ver con esto; además, fuimos con un grupo de intendentes. Siempre decimos que el primer lugar para trabajar el tema ambiental es el territorio".

- ¿Cuáles fueron las temáticas de las reuniones y paneles en los que participaron?

- Las reuniones que establecimos tienen que ver con proyectos y con organismos internacionales con los que ya venimos dialogando, como la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), que trabaja con nosotros en obras para la acción climática. Esto tiene que ver con lo que se habla en este tipo de cumbres que es cómo adaptamos los territorios a la crisis climática. ¿Qué es la crisis climática para que todos entiendan? Lo que nos ha venido pasando en la provincia en estos últimos tiempos: bajante extraordinaria del río, bajas precipitaciones, sequías, incendios… Eso es la crisis climática, que en nuestro territorio se ha manifestado así y en otros lugares con tornados, inundaciones, lluvias muy abundantes… Santa Fe transitó tres emergencias: la agropecuaria por la sequía, la hídrica por la bajante, y la de los incendios producto del hombre pero también por estas condiciones.

- Una situación que lleva todo el tiempo a los extremos…

- Totalmente; hoy es sequía y en unos años será inundación. Y de lo que se habla en este tipo de lugares es de qué manera quienes han producido la mayor cantidad de emisiones de gases de tipo invernadero que generan el calentamiento global y eso deriva en la crisis del cambio climático, sean también quienes financien a los países que estamos en desarrollo para ver de qué manera mitigamos y adaptamos nuestro territorio. Por ejemplo, en esa actividad estuvimos con un funcionario de Córdoba en una reunión con un organismo que financia obras de adaptación. Fuimos a plantear que nos financien parte de las etapas del acueducto biprovincial Santa Fe – Córdoba. También, con la AFD con quien venimos llevando adelante un proyecto por más de 60 millones de euros en obras para la acción climática. ¿Qué es esto? Es poner, por ejemplo, infraestructura a la Granja La Esmeralda para que esto también sea un centro de Innovación de Acción Climática. O poner en valor nuestras áreas protegidas porque eso tiene que ver con que en nuestros territorios preservamos esos lugares pero también, los ponemos en función de la sociedad. Cualquier desarrollo que se haga debe ser de manera sustentable. Nadie dice que no pueda haber vacas en un lugar determinado, sino que se debe establecer cuántas vacas puede haber.

- ¿Se exploraron líneas de financiamiento para infraestructura energética, por ejemplo, atentos a las advertencias que ha hecho la EPE?

- Ése fue uno de los grandes temas. La transición energética es uno de los grandes temas porque el mundo habla de que tenemos que migrar de los combustibles fósiles a las energías renovables. Y ésa es la gran discusión de los países que están más desarrollados y que están lejos de poder migrar. Ésas son las discusiones mundiales. Nosotros tenemos políticas públicas para la migración energética, pero después tenés que tener posibilidades para poder acceder a esas inversiones. Estuvimos con los intendentes junto a organismos financieros que hablan de energías renovables en términos de paneles fotovoltaicos y dejamos abiertos los vínculos. No trajimos nada concreto en ese sentido porque lo que fuimos a hacer fueron vínculos; nos volvimos llenos de conocimiento también. Por otra parte, si hablamos en términos de catástrofe, tampoco contribuimos. Tenemos que incorporar conocimiento para ver qué cosas podemos ir cambiando desde lo productivo, desde lo agropecuario o ganadero… Nosotros tenemos una provincia productiva, que el año que viene va a tener consecuencias muy concretas producto de la sequía de estos años. Habrá menos granos y se va a exportar mucho menos; estuvimos con la intendenta de Vera y la situación que atraviesa el norte por la falta o calidad del agua es muy compleja. Entonces, una obra como la del acueducto que anunció el gobierno provincial implican esa adaptación climática porque tienen que ver con la vulnerabilidad de las poblaciones al no poder acceder a algo tan básico como el agua. La cumbre nos permitió relacionarnos, después profundizar vínculos con organismos con los que ya veníamos trabajando, profundizar también gestiones con Córdoba y seguir reclamando. Los países que estamos en desarrollo sí o sí necesitamos financiamiento de los países desarrollados. El sur global se ha puesto de acuerdo en reclamar esto de recibir financiamiento. Lula hablaba (en la Cumbre) en estos términos; tienen que venir acá (los países desarrollados) y comprometerse, no sólo declamar porque hace años que lo vienen diciendo y no lo han cumplido.

- A financiar y a cambiar conductas…

- Por supuesto… Me tocó compartir panel con la ministra de Medio Ambiente de la Isla Maldivas. Esa isla va a desaparecer; el nivel del mar está subiendo y ya tienen problemas con el acceso al agua. Aumenta la temperatura, sube el nivel del mar y esto hace que muchas ciudades costeras o islas en el mundo puedan llegar a desaparecer. A nosotros no nos va a pasar esto pero nos van a pasar otras cosas. Santa Fe es una provincia productiva, y vendemos al mundo alimento. Por eso con más razón a nosotros nos tienen que ayudar y fortalecer. Eso lo pusimos en discusión y cuando expuse, lo dije en esos términos. Necesitamos adaptar nuestros territorios para que Santa Fe siga siendo proveedora de alimentos del mundo de una manera sostenible. Estuve en otro panel con productores de biocombustible… Se habla mucho de los autos eléctricos y no digo que no a eso, pero nosotros tenemos biocombustible. Nuestra transición de los combustibles tiene que ser hacia los bio, sobretodo en nuestra provincia que los produce.

- ¿Cómo perfilan el verano que se viene?

- Si miramos el mapa del sistema meteorológico nacional, el aumento de las temperaturas sostenido en el tiempo es una de las características del calentamiento. El mapa de los próximos tres meses marca que la temperatura aumenta y se sostiene así. Si bien la EPE ha venido haciendo inversiones, muy probablemente no será suficiente ante esos fenómenos. Por lo tanto, tenemos que apelar a la eficiencia energética: aire a 24 grados, apagar luces innecesarias… Tiene que ver con no saturar nuestro sistema porque si no, los cortes van a suceder. Y esto es real. Hay que trabajar en este sentido y en cómo cuidamos también nuestra salud. La gente tiene que estar prevenida porque vamos a tener situaciones complejas en esta materia.

Fuente El Litoral