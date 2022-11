La Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe otorgó sanción definitiva al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio Económico 2023, y a la Política tributaria que será aplicable a partir del período fiscal del próximo año. Ambos proyectos vinieron con modificaciones de la Cámara de Diputados.

Al momento de fundamentar la posición del Bloque de la UCR el Senador Felipe Michlig destacó que “a esta gestión de Perotti no le faltó acompañamiento legislativo. En todo caso, si hay resultados que no se ven o logros que no se consiguieron hay que buscarlos en la deficiencia a la hora de gobernar”.

“Zaga ininterrumpida de herramientas que se le brindaron al Poder Ejecutivo”.

Michlig en calidad de miembro informante del Bloque de la UCR (integrado además por los Senadores Lisandro Enrico, Orfilio Marcón, Leonardo Diana, Rodrigo Borla y Germán Giacomino) agregó que “esta sanción de Presupuesto y Tributaria no debe contemplarse como un hecho aislado. A pocos días de comenzar a transitar el último año del mandato de este Gobierno Provincial, debemos decir que este ha sido un gesto más de una zaga ininterrumpida de herramientas que se le brindaron al Poder Ejecutivo.

En tal sentido enumeró: “Los 4 Presupuestos; Las 4 leyes tributarias anuales que solicitó; La Ley de Necesidad Pública; La Ley Covid; La ley de emergencia en seguridad. Además, se aprobaron endeudamientos para proyecto de conectividad, para el Acueducto Interprovincial, para la Defensa de la ciudad de San Javier, entre otros temas de menor impacto”.

”Esta gestión de Gobierno ha sido la que más cantidad y montos de autorizaciones de endeudamiento tuvo en un solo período: 9 autorizaciones de endeudamiento por 113.941 millones de pesos y 160 millones de dólares”, gráfico el Senador por el departamento San Cristóbal.

Modificaciones

“Los cambios que ahora vienen desde la Cámara de Diputados son exactamente lo que habíamos planteado desde el Bloque de la UCR cuando tratamos la primera media sanción, que tiene que ver con los siguientes artículos:

· Modificación al artículo 23 de la Ley de Presupuesto: Nuevos cargos para planta permanente

En cuanto al artículo 23 era una cuestión obvia la necesidad de introducir ciertos detalles que evitarán abusos que podrían llegar a ser motivo de futuros conflictos. Pese a que el presupuesto 2023 ya crea 3075 cargos y 46.689 horas cátedra, el Poder Ejecutivo pretendía que se le autorice a crear por decreto más cargos para efectuar pases a planta permanente aún no acordados y sin que exista ninguna antigüedad mínima de las personas comprendidas.

Entonces convalidamos en acuerdo con Diputados que el Poder Ejecutivo pueda crear los cargos que resulten necesarios para concretar pases a planta permanente que acuerde en paritarias, siempre y cuando se trate de personas que se encuentren contratadas hasta el próximo 15 de diciembre.

· Modificación al artículo 47 de la Ley de Presupuesto

Si se autorizaba un nuevo endeudamiento en un último año de gestión no es prudente permitir que se endeude con un plazo mínimo de amortización de 1 año y de esa forma un Gobierno saliente tome deuda meses antes de finalizar su gestión y que la misma deba pagarse los primeros meses de la gestión siguiente.

Por tal motivo, la Cámara de Diputados hizo la modificación en el plazo mínimo de amortización llevándolo a 18 meses.

· Modificación al artículo 53 de la Ley de Presupuesto

En su momento decíamos que el Poder Ejecutivo pedía la facultad de adherir por decreto a las modificaciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal con simple conocimiento a las Cámaras Legislativas y nosotros entendíamos que, al tratarse del último año de un mandato, esa facultad debe prever el refrendo legislativo. Sucede que en las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal existen las que se denominan “reglas de final de mandato” que regulan ciertas cuestiones relativas a los últimos meses de una gestión de gobierno.

· Modificación al artículo 11 de la Ley Tributaria

Entendíamos que la redacción del Mensaje del Poder Ejecutivo contenía una actualización insuficiente del monto que diferencia entre los bancos pequeños que tributan el impuesto sobre los ingresos brutos al 5,5% y los bancos grandes que tributan al 7%. La modificación introducida por la Cámara de Diputados vino a corregir el error que señalamos.

· Se mantiene la distribución del impuesto inmobiliario 60% a municipios y comunas.